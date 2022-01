Glocken läuten zum 27. Januar

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. 1996 erklärte Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. In Schriesheim gab es dazu alljährlich eine öffentliche Gedenkveranstaltung an der Kriegsopfergedenkstätte. Auf Grund der Corona-Pandemie musste sie 2021 ausfallen. Auch in diesem Jahr ist dies der Fall.

„Für dieses Jahr hatte ich wieder auf die Möglichkeit zu einer öffentlichen Veranstaltung gehofft“, sagt Organisator Joachim Maier (Bild). „Die aktuelle Corona-Lage hat mich jedoch dazu veranlasst, keine öffentliche Veranstaltung anzubieten.“ In Absprache mit Bürgermeister Hansjörg Höfer gibt es daher wie 2021 lediglich ein individuelles Gedenken.

„Zum Jahrestag 2022 möchte ich Sie zu einem individuellen Gedenken an die aus Schriesheim gebürtigen Opfer einladen“, erklärt Bürgermeister Höfer in seiner offiziellen Mitteilung. „Das kann an der Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus an der Kriegsopfergedenkstätte in der Bismarckstraße geschehen oder an einem der 49 Stolpersteine, die in Altenbach und Schriesheim verlegt sind.“

Joachim Maier wird am Vormittag an der Gedenktafel Blumen und ein Exemplar des 1942 von Schalom Ben-Chorin verfassten Gedichtes „Das Zeichen“ niederlegen. Am frühen Abend, um 17 Uhr, wird jeweils eine Glocke der evangelischen und katholischen Stadtkirche eine Minute lang läuten. (Bild: Marcus Schwetasch)