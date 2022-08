Geschichte aufgearbeitet

Noch vor wenigen Wochen hat sie sich an den Autor dieses Artikels gewandt. Sie bat um eine Information über die letzte Stolperstein-Verlegung, über die sie für das Schriesheimer Jahrbuch 2022 einen Beitrag verfassen wollte. Bis zuletzt war sie für ihr Anliegen, die Aufarbeitung der Schriesheimer Geschichte, engagiert. Am Sonntag ist Monika Stärker-Weineck im Alter von 87 Jahren verstorben, wie Alt-Bürgermeister Hansjörg Höfer dem „MM“ mitteilte.

„Monika Stärker-Weineck hat sich große Verdienste um die Erinnerungskultur in Schriesheim erworben“, betont Höfer, dem dieses Thema in seiner im Frühjahr zu Ende gegangenen Amtszeit selbst stets sehr am Herzen lag: „Sie war dabei für mich eine ganz engagierte und verlässliche Mitstreiterin“, sagt der Alt-Bürgermeister.

Monika Stärker-Weineck, hier 2021 mit Bürgermeister Hansjörg Höfer. © Groß

Mit Joachim Maier, Gisela Reinhard und Barbara Schenk-Zitsch gehörte Stärker-Weineck zu denjenigen, die gegen zum Teil heftigsten Widerstand die Umsetzung der „Stolpersteine“ auch in Schriesheim verwirklichten. Den Abschluss der Aktion im vergangenen Oktober hat sie noch miterleben dürfen.

Bleibende Verdienste erwarb sie sich auch um das Andenken an die Opfer der beiden Weltkriege. Erst ihr gelang es, eine vollständige Liste von deren Namen zusammenzustellen – Grundlage der Neugestaltung der Kriegsopfergedenkstätte ab 2006.

Ihr besonderes Engagement galt dem Jüdischen Friedhof Schriesheims, der wie durch ein Wunder die Nazi-Zeit unbeschadet überstanden hatte. Seine Geschichte und die dort befindlichen Grabmale erläuterte sie in mehreren Beiträgen für das Jahrbuch sowie bei Führungen, die sie zum Tag des offenen Denkmals oder für die Volkshochschule anbot.

In den letzten beiden Jahren machten ihr verschiedene Leiden zu schaffen, unter anderem ein Sturz sowie eine Corona-Erkrankung in diesem Jahr. Die Trauerfeier findet am Freitag statt.