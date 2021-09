„Geschäfte erhalten“

Die Stadt Schriesheim will auch weiterhin versuchen, ihre vielfältige Geschäftsstruktur zu erhalten. Nahezu einstimmig billigte der Gemeinderat die notwendige rechtliche Grundlage, das Einzelhandelskonzept.

„Noch haben wir viele kleine, inhabergeführte Betriebe“, betonte Bürgermeister Hansjörg Höfer. Zu deren Erhaltung habe die Stadt bereits Einiges getan. Höfer nannte die attraktive Gestaltung des Umfelds (Pflasterung der Heidelberger Straße) und das Umwandlungsverbot für Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Das Einzelhandelskonzept sei ein weiterer Schritt.

Herzstück des örtlichen Einzelhandels: die Heidelberger Straße. © Martin Tangl

Ihm zu Grunde liegt eine Studie der ima.komm-Akademie Aalen. Projektleiter Matthias Prüller gab den Stadträten einige Ratschläge. So sollte in der Kirchstraße der Schwerpunkt Gastronomie ausgebaut und der Festplatz, bislang Parkfläche, zu einem „wirklichen Eingangsbereich“ umgestaltet werden. Zudem müsse die Stadt sich „zu einer Marke entwickeln“; das Produkt Wein sei dafür ein guter Anknüpfungspunkt.

Lob und Kritik

Die Vorschläge fielen im Gremium auf fruchtbaren Boden. Fadime Tuncer (Grüne) forderte, den Platz vor dem Neuen Rathaus umzugestalten und besser an die Innenstadt anzubinden. Sebastian Cuny (SPD) mahnte die vollständige Pflasterung der Heidelberger Straße und eine attraktivere Gestaltung des Übergangs Talstraße/Heidelberger Straße an.

Kritik kam von der FDP an der „Schriesheimer Liste“. Um die bestehenden Geschäfte zu schützen, führt sie Produkte auf, die von neuen Geschäften in der Innenstadt nicht angeboten werden dürfen. „Ein lebendiger Einzelhandel muss und kann mit Konkurrenz leben“, betonte Ulrike von Eicke: „Wenn etwa der Kauf von Kleingeräten verboten wird, gehen die Kunden eben zu Saturn oder bestellen sie im Internet.“ Die Erfahrungen mit dem früheren Einzelhandelskonzept zeigten, dass derartige Regeln auch nicht erfolgreich seien: „Die in der Liste aufgeführten Gardinen und Schuhe gibt es in der Altstadt heute nicht mehr.“