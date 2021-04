Geldbetrug am Spargelstand

Wechselbetrüger unterwegs: Am Dienstagabend haben zwei Unbekannte in Schriesheim und Hirschberg einen dreistelligen Geldbetrag ergaunert. Die beiden täuschten zunächst an einem Verkaufsstand in der Robert-Bosch-Straße in Schriesheim Kaufinteresse für Spargel vor. Durch mehrfaches Hin- und Herwechseln konnten die beiden schließlich die Verkäuferin so verwirren und ablenken, dass hinterher ein dreistelliger Betrag fehlte. Wenig später ergaunerten die beiden in gleicher Weise an einem Verkaufsstand desselben landwirtschaftlichen Betriebs in Hirschberg, nahe des OEG-Bahnhofs, erneut Bargeld.

Die Täterin hatte blonde, der Täter dunkle Haare, beide sprachen sehr schlecht Deutsch. Hinweise an die Polizei Weinheim (Telefon 06201/10 03 0). pol/sko