Gefährlicher Unfug in Schriesheim

Schriesheim. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Schriesheim mehrere Wassertanks geleert, die für einen Einsatz beim aktuell stattfindenden Straßenfest gedacht sind. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilte, handelt es sich um zehn Wasserbehälter, die mit ihrem Gewicht das Trapezgestell einer Akrobatik-Gruppe sichern sollen. Man habe „die Mitteilung erhalten, dass irgendwelche Chaoten in der Nacht das Wasser wieder abgelassen haben“, schrieben die Brandschützer bei Facebook. „Unsere gute Kinderstube verbietet uns, das entsprechend zu kommentieren“, so die Freiwilligen weiter. Man habe die leeren Behälter bereits erneut befüllt, so die Feuerwehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An diesem Wochenende finden in Schriesheim zahlreiche Veranstaltungen als Ersatz für das eigentliche Kerwe-Straßenfest statt. Unter anderem gibt es Live-Musik, Artistik-Shows und auch ein Feuerwerk. Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.schriesheim.de. Impfung, Genesung oder Test sind keine Pflicht. Es gibt vor Ort allerdings ein kostenloses Test-Angebot. tge