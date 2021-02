Wegen der Corona-Pandemie wird der bundesweite Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus an diesem Mittwoch erstmals seit acht Jahren in Schriesheim nicht öffentlich begangen. Trotzdem kann der Schriesheimer NS-Opfer gedacht werden – individuell an der Kriegsopfergedenkstätte der Stadt oder an einem der „Stolpersteine“.

Joachim Maier organisiert seit 2013 die Gedenkveranstaltungen. © Mersi

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Zur Erinnerung erklärte Bundespräsident Roman Herzog (CDU) 1996 den 27. Januar zum bundesweiten „Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus“. Seit 2013 gibt es an diesem Tag eine öffentliche Veranstaltung an der Kriegsopfergedenkstätte der Stadt, die seit Umbau 2006 auch an die Opfer des Holocaust und der Ermordung von Menschen mit Behinderung erinnert.

Organisiert wird diese Veranstaltung – auch dies eine Besonderheit – aus der Bürgerschaft, federführend von dem Theologie-Professor Joachim Maier, der das Schicksal der Schriesheimer Juden seit vielen Jahren erforscht und aufarbeitet. Zur Veranschaulichung des unvorstellbaren Grauens erläutert er jedes Jahr in seiner Rede das Schicksal eines anderen Schriesheimer NS-Opfers.

Eine Blume und ein Gedicht

„Wegen der Corona-Pandemie ist eine öffentliche Versammlung nicht möglich“, bedauert Maier: „Dennoch kann jede/jeder der Opfer individuell gedenken“ – durch Besuch an der Kriegsopfergedenkstätte im Laufe des Tages oder an einem der verschiedenen „Stolpersteine“; wo sie verlegt sind, ist auf der Internetseite der Stadt vermerkt: „schriesheim.de, stadtinformationen, mehr über uns, projekt stolpersteine“.

Maier selbst wird im Laufe des Tages an Tafel 7 der Gedenkstätte eine Blume und den Text eines Gedichtes von Schalom Ben-Chorin niederlegen. Eines jedoch ist wie gewohnt: Um 17 Uhr wird zum Gedenken an die NS-Opfer jeweils eine Glocke der evangelischen und der katholischen Stadtkirche eine Minute lang läuten.