Gartenhütte aufgebrochen

Wenig gestohlen, großer Sachschaden: In der Nacht auf Sonntag wurde die Gartenhütte am Gleitschirmlandeplatz im Dossenheimer Weg aufgebrochen. Entwendet wurde lediglich eine Axt, der Schaden liegt bei einigen hundert Euro. Offenbar kam es dort bereits zwischen Mittwoch und Freitag letzter Woche zu einem Einbruch. Neben Werkzeug fiel dem Täter etwas Bargeld in die Hände. Gesamtschaden: Rund 1000 Euro.

Ob beide Einbrüche im Zusammenhang mit der Einbruchserie im Handschuhsheimer Feld stehen, wird ermittelt. Hinweise nehmen die Polizei Schriesheim, Telefon 06203/6 13 01, oder die Polizei Weinheim, (06201/10 03 0) entgegen. pol/sko