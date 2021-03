Ein fröhlicher stimmender Mutmacher-Song aus Südafrika, der die halbe Welt bereits seit Sommer 2020 zum Tanzen bringt, untermalt jetzt auch den virtuellen Ersatz für den Mathaisemarkt-Festzug in Schriesheim. Das Original ist ja Corona-bedingt längst abgesagt. Doch zum Trost und dank einiger Vereine gibt es am Sonntag, 7. März, ab 14 Uhr, im Internet ein wunderbares Kurzvideo zu sehen. Darin tanzen Aktive aus 15 Gruppen nach allen Regeln der Corona-Krise mit Abstand unter dem freien Altstadthimmel zu jenem Welt-Hit namens „Jerusalema“.

Ehrenamtliche freuen sich

AdUnit urban-intext1

Normalweise lockt der Festzug am ersten Fest-Sonntag Zehntausende von Schaulustigen aus der gesamten Region nach Schriesheim. Insofern gilt: „Es war eine große Herausforderung, aber das war es wert: Die Vereine waren so dankbar, dass doch was gemacht wurde, und das hat mich richtig gerührt“, berichtet Jörg Dalmolin, der ganz unkompliziert über „seinen“ Kraft-Sport-Verein (KSV) die Erlaubnis der Urheber-Rechteschützer zum Ausstrahlen des Songs von DJ Master KG und Nomcebo Zikode besorgt hatte. Der Initiator des Ganzen fand, dass es doch nicht sein könne, am Umzugstag gar nichts zu machen – abgesehen natürlich von Aktionen wie jener von Majer‘s Weinscheuer.

Doch eine zündende Idee wollte sich auch bei dem Redakteur und Fotograf der Internetseite schriese.de zunächst nicht einstellen. Da hatte Dalmolins Freundin Katharina Pfenninger den rettenden Geistesblitz: „Macht doch eine Jerusalema-Aktion.“

Mit solchen Tanzvideos als Zeichen der Solidarität machen auch in dieser Region Gruppen und Belegschaften wie zuletzt die der Universitätsmedizin Mannheim von sich reden. Im Songtext in der südafrikanischen Sprache Zulu geht es um Hilfebitten und Jerusalem als Ort der Hoffnung. „Das passt doch, und der Rhythmus ist so mitreißend, dass das Stück nie genervt hat, obwohl es am Drehtag von morgens bis abends lief“, schwärmt Dalmolin. Die Tanzanleitung verschickte er über eine WhatsApp-Gruppe.

Höchste Geheimhaltung

AdUnit urban-intext2

Damit alles Corona-konform ohne größere Aufläufe an Schaulustigen gedreht werden konnte, galt hohe Geheimhaltungsstufe für die Mitwirkenden. In Fünfergruppen traten sie nach minutiöser Planung zu jeweils anderen Uhrzeiten an verschiedenen Drehplätzen auf. KSV-Tanzlehrerin Rabea Schmidt coachte in gebührendem Abstand.

Dass es im Video so wirkt, als ob alle Tänzer zusammen sind, ist allein dem raffinierten Schnitt der Filmemacher Nadine Habash und Luca Meyer (Hochschule Darmstadt) zu verdanken. Die beiden arbeiten auch mit Dalmolins T-Band zusammen. „Sie waren Feuer und Flamme“, lobt Dalmolin. Gerne hätte er alle Vereine dabei gehabt. Doch das wäre logistisch unmöglich. So soll das Video stellvertretend für die Corona-gebeutelte Vereinswelt stehen.

AdUnit urban-intext3

Die Mitwirkenden: Sportangelverein, Raubritter, TV Schriesheim, Weinhoheiten und Bürgermeister Hansjörg Höfer, SV Schriesheim, MGV Eintracht, ökumenische Kirchengruppe, Partnerschaftsverein Uzès, Waldschwimmbad-Verein IEWS, KSV, Gesangverein Liederkranz und Kulturkreis.

AdUnit urban-intext4

Info: Ab Sonntag, 7. März, 14 Uhr, auf mathaisemarkt-schriesheim.de