Für viele der erste Schritt

Schülerinnen und Schüler der Musikschule Schriesheim haben beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2022 in Heidelberg sehenswerte Ergebnisse erzielt und sich dabei in vielen Kategorien ganz vorne platziert. Der Wettbewerb ist eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine Musikkarriere.

Schüler und Schülerinnen der Musikschule Schriesheim waren ganz vorne mit dabei: Leonie Günth (Klasse Eva Schäfer) sicherte sich den 2. Preis mit 18 Punkten in der Kategorie Violine. Johann Vogel (Klasse Frederik Durczok) erreichte den 2. Preis mit 20 Punkten in der Kategorie Violoncello. Friedrich Gräter (Klasse Frederik Durczok) erspielte den 1. Preis mit 22 Punkten in der Kategorie Violoncello.

David Rinneberg (Violoncello), Paul Rinneberg (Cembalo, Klasse Svetlana Klaus, Violoncello, Klasse Frederik Durczok), Hannah Rinneberg (Violine, Klasse Eva Schäfer) erreichten den 1. Preis mit 23 Punkten und Weiterleitung zum Landeswettbewerb in der Kategorie „Ensemble Alte Musik“. Hannah Rinneberg (Saxofon, Klasse Judith Rinneberg) und Paul Rinneberg (Klavier, Klasse Svetlana Klaus) erspielten den 1. Preis mit 23 Punkten und Weiterleitung zum Landeswettbewerb in der Kategorie Duo „Klavier und ein Holzblasinstrument“. red

