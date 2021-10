Für alle Altersgruppen

„Heute ist ein großer Tag für den Jugendgemeinderat“, eröffnete Bürgermeister Hansjörg Höfer die Jugendgemeinderatssitzung im großen Ratssaal, an der aufgrund der Bedeutsamkeit des umfangreichen und kostspieligen Projekts Gemeinderäte aller Fraktionen wie auch der Bauamtsleiter Markus Dorn teilnahmen. Höfer sprach von Summen, die für ein Vorhaben, das vom Jugendgemeinderat angestoßen wurde, noch nie ausgegeben wurden.

Doch was die Umsetzung anbelange, sei er guter Dinge. Immerhin gebe es Rückendeckung von der Verwaltung und vom Gemeinderat, erläuterte er das Vorhaben. Gemeint ist der Bau einer rund 1000 Quadratmeter großen Pumptrack-Anlage auf einem Teil des Geländes des Jugendkulturhauses Push.

Im Vorfeld haben sich die Mitglieder des Jugendgemeinderats mit der Thematik beschäftigt, sie haben Anlagen in der Region besucht und begutachtet und sich für die Firma „Schneestern“ als Partner entschieden. In einem ersten Schritt wurde das Gelände vermessen und der Boden auf Schadstoffe untersucht. „Der Boden wurde als unbedenklich eingestuft“, informierte der Bürgermeister. Eigentlich seien die Altlasten weniger das Problem, als das Biotop und die Entwässerung.

Baubeginn im Frühjahr 2022

„Es muss noch geklärt werden, ob das Wasser im Boden versickern soll oder im Kanal entsorgt wird. Und es muss auch der über 90 Jahre alte Baumbestand erhalten bleiben“, nannte er die Bedingungen. Außerdem müsse der Zugang zur Anlage frei zugängig sein, die Zugang zum Push-Gelände hingegen verschlossen. Gedacht sei eine Abzäunung mittels eines Metallzauns, der so hoch sein müsse, dass ein Überklettern nicht möglich sei, nannte er die Bedingung des Push-Vereins.

Mit dem Bau beginnen könnte man im Frühling 2022. Über den Preis wurde an diesem Abend nicht gesprochen, nur soviel, dass sich die Kosten erhöhen werden, falls sich am Bodengutachten etwas ändert. Dabei erinnerte er an das Gutachten, das vor zehn Jahren vorgenommen wurde. „Da wurde das Gelände für Sportarten freigegeben“, so Höfer.

Per Videokonferenz zugeschaltet war Dirk Scheumann von der Firma Schneestern, der über das Projekt referierte. Angedacht ist eine Anlage, die für alle Altersgruppen gedacht ist. In einer Grafik zeigte er die angesprochenen Zielgruppen, aus der hervorging, dass mit 50 Prozent die Nutzung durch Mountainbike-Fahrer die größte ist. Weiter soll es einen Treffpunkt mit Bänken und Tischen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche geben und einen Laufrad-Track für die Kleinen.