Frau stirbt bei Kollision zweier Autos

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Samstagmittag zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld ist eine 29-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verstarb sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen in einer nahe gelegenen Klinik. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 31-jähriger Mann in einem Audi um 12.37 Uhr auf der L 536 von Schriesheim kommend in Richtung Wilhelmsfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, bekam es nicht mehr unter Kontrolle und geriet mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Dort fuhr auch die 29-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta.

Straße etwa vier Stunden gesperrt

Sie versuchte offensichtlich noch zu bremsen, konnte dem Audi aber nicht mehr ausweichen. Nach Polizeiangaben wurden der 31-jährige Unfallverursacher und seine 63-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand bei den beiden Personen aber nicht. Die L 536 war am Samstag für die Rettungsmaßnahmen etwa vier Stunden voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hat der Verkehrsdienst Mannheim die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt.

Der Unfall ereignete sich auf der L 536 bei Schriesheim. © Rene Priebe

Auch die Freiwillige Feuerwehr aus Schriesheim war am Einsatz beteiligt. In einer am Sonntagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung schildert Kommandant Oliver Scherer die Umstände vor Ort: „Die Straße glich einem Trümmerfeld.“ Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Scherer schreibt unter anderem von drei Notärzten, drei Rettungswagen sowie dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Auch Notfallseelsorger waren Scherers Angaben zufolge vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Rettungskräfte in mehreren Bereichen. So sicherten sie unter anderem die beschädigten Autos ab, errichteten einen Sichtschutz, um den Ärzten und Sanitätern ein ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen, und assistierten auch bei der Behandlung der Patienten. pol/red/tge

