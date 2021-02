Sebastian Cuny, SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis Weinheim, erhält prominente Unterstützung: Olaf Scholz (Bild), Bundesfinanzminister, Vizekanzler sowie Kanzlerkandidat der SPD, ist am Freitag, 12. Februar, Gast einer digitalen Gesprächsrunde des Schriesheimers.

AdUnit urban-intext1

„Ich freue mich, den Menschen an Bergstraße und Neckar Gelegenheit zu geben, den Vizekanzler live zu erleben“, berichtet Cuny. Ganz „live“ im Sinne von persönlich kann es angesichts von Corona natürlich nicht sein, sondern lediglich digital. Trotzdem soll ein Dialog möglich werden. Bürger, die Fragen an den Vizekanzler haben, schicken diese einfach bis Mittwoch, 10. Februar, an Cuny – per Mail unter der Adresse anliegen@sebastian-cuny.de.

Cuny gibt die Fragen weiter, die Antworten erfolgen bei seinem Gespräch mit Olaf Scholz, das am Freitag, 12. Februar, 15.30 Uhr, live im Internet verfolgt werden kann – und zwar einfach über dessen Website www.sebastian-cuny.de. -tin