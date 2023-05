Film zum Protesttag

Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung lädt die Stadt Schriesheim am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, zu einem Filmabend in die Räume des Vereins Push (Am Linsenbühl 2) ein. Der ausgewählte Film beschäftigt sich laut Mitteilung der Stadt mit der Bedeutung von Glück und den verschiedenen Facetten des Lebens. Im Mittelpunkt stehen zwei Männer, deren Leben sich nach einer schicksalhaften Begegnung grundlegend ändert. Das Angebot richtet sich insbesondere an Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene. Vorbereitet hat den Filmabend Karin Stangl, Inklusionsbeauftragte der Stadt, mit dem Jugendgemeinderat, dem Verein Push und der Bürgerbeauftragten Barbara Schenk-Zitsch. red

