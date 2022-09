Filip Kukic feiert den Gesamtsieg

Schriesheim. Mit zwei zweiten Plätzen hat sich der in Schriesheim wohnende Filip Kukic mit seiner Suzuki SV 650 auf dem Lausitzring den Gesamtsieg in der europaweit ausgetragenen Moto-Trophy-Serie gesichert. In der für Zweizylinder-Motorräder ausgeschriebenen Klasse fiel die Entscheidung erst beim Saisonfinale auf der gigantischen Rennstrecke in der Lausitz, nur etwa 50 Kilometer von Dresden entfernt. Den Grundstein für den Gesamtsieg der zwölf Rennen umfassenden Veranstaltungsserie legte der 33-jährige mit insgesamt sieben Siegen bei den Läufen auf den Strecken in Hockenheim, Walldürn, Oschersleben und Most.

Ansonsten stand er immer auf dem Podium, bis auf eine Ausnahme. Beim Flugplatzrennen in Walldürn, das vom lokalen Motorsportclub AC Schriesheim mitorganisiert wird, musste er sich in einem der immer als Doppelläufe ausgetragenen Events mit Rang sechs begnügen. Dafür siegte er in Rennen eins im Odenwald.

Knappe Entscheidung

Gesamtsieger: Filip Kukic auf seiner Suzuki SV 650. © Klassik Motorsport

Wie hart in dieser mit 30 und mehr Teilnehmern besetzten Klasse gekämpft wird, zeigt, dass erst im Finale der Gesamtsieger feststand. Knapper hätte die Entscheidung kaum ausgehen können. Gerade mal zwei Zähler trennten Filip Kukic (225 Punkte) von seinem Kontrahenten Marlon Moderow (223 Punkte).

Für die kommende Saison 2023 ist der Wechsel in die Internationale Deutsche Meisterschaft geplant. Da allerdings wird Kukic auf eine Yamaha umsteigen, Gaststarts in der Moto Trophy gehören dennoch zum Terminplan. Damit setzt er die Tradition der erfolgreichen Schriesheimer Motorradsportler mit dem Weltmeister Helmuth Fath aus dem Ortsteil Ursenbach und Deutschen Meister Lothar John fort. red