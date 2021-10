Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 7.40 Uhr und 12.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schriesheimer Talstraße eingebrachen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sie eines der Fenster aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. Der Versuch, gewaltsam die Eingangstür zu öffnen, war zuvor offenbar misslungen. Im Innern durchsuchten sie alle drei Stockwerke nach Diebesgut und durchwühlten dabei sämtliche Schränke, Schubladen und Behältnisse. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand nach Angaben eines Polizeisprechers zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim oder unter 06201/100 30 beim Polizeirevier Weinheim zu melden. pol/agö