Feiern erlebt sein Finale

An diesem Wochenende erlebt der 442. Schriesheimer Mathaisemarkt seinen Abschluss. Vor allem am Sonntag erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Die bisherige Bilanz ist positiv: Den großen Festumzug der Vereine am vergangenen Sonntag verfolgten nach offiziellen Angaben etwa 30 000 Schaulustige aus der ganzen Region.

Nach dem Familientag auf dem Vergnügungspark und dem Kindernachmittag im Festzelt am Freitag ist der Samstag frei von Veranstaltungen. Dafür locken am Sonntag umso mehr. Er steht ganz im Zeichen des Südwestdeutschen Fanfarenzugtreffens. Ab 10 Uhr spielen ein Dutzend Formationen aus dem ganzen Land im Festzelt auf, um 14 Uhr ziehen sie als phonstarker und bunter Lindwurm durch die Stadt.

Begleitet werden die Musiker dabei von zahlreichen historischen Traktoren, die bereits ab 11 Uhr am Historischen Zehntkeller ausgestellt und von Fachmann Peter Grüber erläutert werden. Am Nachmittag lockt im Festzelt ein musikalischer Leckerbissen: Ab 17 Uhr spielt dort die legendäre Band „Just for Fun“.

Den erwarteten Andrang von Besuchern aus der gesamten Region nutzt der Bund der Selbstständigen (BdS) von 12 bis 17 Uhr für einen Verkaufsoffenen Sonntag seiner Mitgliedsbetriebe. Mit dem traditionellen Feuerwerk oberhalb der Strahlenburg um 21 Uhr geht der 442. Mathaisemarkt zu Ende.