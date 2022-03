FDP diskutiert Klimaschutz

Den Mathaisemarkt gibt es in diesem Jahr zwar nicht, aber dennoch das traditionelle Mathaisemarkt-Treffen der Kreis-FDP – und zwar am Sonntag, 13. März, 11 Uhr, im Vereinsraum der Mehrzweckhalle. Gastredner ist der Vize-Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, zum Thema „Klimawandel gerecht gestalten“. Interessierte können in der Halle oder online teilnehmen. Für die Halle ist eine vorherige Anmeldung beim Veranstalter unter ulrike.von.eicke@fdp-rhein-neckar.de notwendig. Hier erhalten Interessierte auch den Code für die Online-Teilnahme. -tin

