Fahrraddieb ertappt

Schriesheim. Auf frischer Tat ertappt hat eine Polizeistreife des Reviers Weinheim in der Nacht zu Mittwoch einen Fahrraddieb: Den Beamten war gegen 1 Uhr ein 21-jähriger Radfahrer auf der Landstraße in der Ortsmitte aufgefallen. Der Mann war mit einem Mountainbike unterwegs und räumte gleich bei der Kontrolle ein, dass er das Zweirad angeblich in Schriesheim irgendwo einfach mitgenommen habe, um „schnell nach Hause“ zu kommen. Bei einer Überprüfung stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass das Mountainbike im März 2022 in Heidelberg gestohlen worden war.

Gegen den 21-jährigen Mann ermittelt die Polizei wegen Diebstahls. Das sichergestellte Rad erhält nun einen sicheren Abstellplatz in der Polizeigarage und wartet dort auf den Eigentümer. pol/sko