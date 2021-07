Fadime Tuncer kandidiert bei Bürgermeisterwahl in Schriesheim

Schriesheim. Nun ist es für alle nachzulesen: Grünen-Stadträtin Fadime Tuncer kandidiert am 28. November bei der Schriesheimer Bürgermeisterwahl und damit für die Nachfolge ihres Parteifreundes Hansjörg Höfer, der aus Altersgründen nicht mehr antritt. Mit dem frühzeitigen Freischalten ihrer Wahlkampf-Internetseite „fadimetuncer.de“ ist das lange gehütete Geheimnis um ihre Kandidatur schon vor jener Pressekonferenz gelüftet, zu der für diesen Donnerstagvormittag eingeladen wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Grünen stellen in Schriesheim seit Jahren die mit Abstand stärkste Fraktion im Gemeinderat und mit Tuncer seit 2019 auch die Erste Bürgermeister-Stellvertreterin. Die studierte Politologin wurde 1969 in der Türkei geboren, kam 1975 nach Deutschland und lebt seit 1994 in Schriesheim, wo sie kommunalpolitisch seit zwölf Jahren als Stadt- und Kreisrätin engagiert ist.

Einzig bislang bereits feststehender Mitbewerber ist der Bürgermeister der Gemeinde Wilhelmsfeld, Christoph Oeldorf, der von CDU und Freien Wählern unterstützt wird. Die SPD will auf einen eigenen Kandidaten verzichten und erst noch entscheiden, ob und welchen Kandidaten sie unterstützt.