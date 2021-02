In einer Gemeinde mit Weinbau, so lautet ein Bonmot, ist der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft fast so wichtig wie der Bürgermeister. Insofern erlebt die Weinstadt Schriesheim an diesem Mittwoch einen bedeutenden Termin: Der künftige Geschäftsführer der WG wird vorgestellt: Manuel Bretschi, 39.

Berufliche Tätigkeit: 2007-08 Sommelier Hotel Villa Vita Rosenpark Marburg, später Hotel Aubergine Kapstadt, 2009-12 Beratung und Verkauf Weinrefugium Heidelberg, 2012-21 Leiter Aus- und Weiterbildung beim Deutschen Weininstitut, nun 2021 Geschäftsführer WG Schriesheim.

Winzergenossenschaft Schriesheim: 120 aktive Winzer, Anbaufläche: 127,4 Hektar, Erntemenge 2020: 1,38 Millionen Kilogramm.

16.30 Uhr in der Kuhbergstube der Genossenschaft. Der neue Mann ist da. Modische Brille, Anzug-Weste über dem Hemd, nach vorne spitz zulaufende braune Schuhe. Also von wegen Winzerhemd. Bretschi verkörpert einen neuen Typ der Branche. Seine „junge, frische, dynamische Art“ sei denn auch für die Auswahl entscheidend gewesen, sagt Vorstandschef Karlheinz Spieß.

Dabei ist er durchaus traditions- und heimatverbunden. Er lebt in Lampenhain, einem Ortsteil von Heiligkreuzsteinach, ist dort in vielen Vereinen aktiv. Blieb dort durch alle beruflichen Stationen, pendelt auch aktuell nach Bodenheim bei Mainz zum Deutschen Weininstitut, bei dem er seit zehn Jahren Referatsleiter für Aus- und Weiterbildung ist.

Auch Schriesheim selbst ist ihm Heimat: mit Verwandtschaft im Ortsteil Altenbach, wo der Name Bretschi einen guten Klang hat. In der Kurpfalz-Realschule ging er zur Schule, seine Frau ist Schriesemerin.

Auf Umwegen zum Weinbau

Der Weg zum Weinbau erfolgte jedoch auf Umwegen. „Zuerst habe ich eine Ausbildung zum Lokführer gemacht“, schmunzelt er. Während des Studiums zum Wirtschaftsingenieur in Ludwigshafen jobbte er in einem der renommiertesten Lokale der Gegend, dem „Pflug“ in Eiterbach. „Dabei habe ich erkannt, dass nicht Technik, sondern der Weinbau meine Bestimmung ist“, bekennt er: „Ich bin ein richtiger Wein-Freak!“

Im „Strahlenberger Hof“ lernt er das Restaurant-Fach, wird Sommelier in Nobelhotels – einem, das den Besitzern der Deutschen Vermögensverwaltung gehört, und einem in Kapstadt. Beim Deutschen Weininstitut, dem Think Tank der deutschen Weinwirtschaft, organisiert er Seminare für Multiplikatoren.

Im Hinterkopf jedoch ist schon lange, auch einmal selbst zu gestalten. Da kommt ihm die Stellenanzeige der Schriesheimer WG im Herbst gerade recht. Jung genug für einen Neuanfang ist er ja, und so meldet er sich. Im Bewerbungsgespräch bei den Granden der Genossenschaft kommt er gut an. „Durch sein sympathisches Auftreten hat man sich gleich wohl gefühlt“, berichtet Aufsichtsratschef Winfried Krämer. Liebe auf den ersten Blick also? „Wenn Sie das so formulieren, will ich nicht widersprechen“, pariert Vorstandschef Spieß die Frage des Redakteurs. Unter einem Dutzend Kandidaten, davon zwei in der engeren Wahl, erhält Bretschi daher den Zuschlag.

Er will mit Elan ans Werk gehen. Die Voraussetzungen erachtet er als optimal: „Klima, Boden, Lage“ nennt er: „Man muss sich klarmachen, dass Schriesheim der größte Weinbauort der Region ist. Das muss man aber auch in Szene setzen.“ Da will er einhaken. Ein zentrales Instrument sind für ihn dabei die sozialen Medien. Schon auf seinem jetzigen Posten arbeitet er auf allen Kanälen, erstellt Podcasts. Daher will er als erstes die WG-Internetseite aufmöbeln.

Auch vor Grundsätzlichem hat er keine Scheu – sei es der angestaubte Name „Winzergenossenschaft“, der einem modernen Image zumindest nicht förderlich sei, oder die Lage der Geschäftsstelle in einem schwer zugänglichen Eck der Altstadt. „Wir sind bereit, über alles nachzudenken“, versichert Krämer, sofern finanzierbar, wie Spieß anfügt.

Vieles von dem, wofür sein Vorgänger Weiss stand (Bretschi: „Natürlich kennt man seinen guten Namen in der Weinbranche“), will er fortführen: Vor allem die Konzentration auf Qualität bei der Produktion, aber auch die Präsenz in der Region. „Bei der Buga in Mannheim wollen wir dabei sein“, kündigt er an.

Die Verantwortlichen der WG sind sichtlich froh, einen solch qualifizierten Mann gefunden zu haben: „Damit ist eine Baustelle erledigt“, sagt Spieß, der mit Krämer seit Monaten die Geschäftsführung miterledigt hatte: „Und das neben unseren Betrieben, im Ehrenamt.“

Wie sehr der Neue schon angekommen ist, zeigen seine Worte: Immer, wenn er von der Schriesheimer WG spricht, sagt er bereits „Wir“.