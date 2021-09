Es wird Zeit, dass sie fährt

Es gibt viele spöttische Bemerkungen über dieses Projekt. Vergleiche mit dem „Ungeheuer von Loch Ness“, das ebenfalls in regelmäßiger Folge auftaucht, dann aber doch folgenlos verschwindet. Mit einem Zombie, einem Untoten, der einfach nicht begraben werden mag. Positiv ausgedrückt: Das Projekt Ost-West-Stadtbahn ist ein Überlebenskünstler. Jetzt ist es wieder mal da. Zum Glück.

Denn das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in der Region ist teilweise immer noch unbefriedigend. Wer aus dem Bereich Odenwald/Bergstraße nach Mannheim oder gar Ludwigshafen will, der sollte sich Proviant mitnehmen. Denn er muss eine Odyssee unternehmen, eine gut einstündige Rundfahrt durch Städte und Gemeinden. Attraktiver ÖPNV sieht anders als.

© Manfred Rinderspacher

Deshalb ist es seit mehr als einem Jahrhundert der Traum der Bergsträßer, eine direkte Ost-West-Verbindung zu bekommen. Neben dem Branich-Tunnel und der Ladenburger Brücke ist sie das dritte Langzeit-Verkehrsprojekt in der Region. Nachdem der Individualverkehr mit hohen Millionenbeträgen Tunnel und Brücke bekommen hat, wäre es nun an der Zeit, gleich hohe Beträge in den ÖPNV zu investieren.

Zumal das Projekt viele Vorteile birgt. Und keineswegs nur für Bergstraße und Odenwald, sondern auch für die anliegenden Kommunen wie etwa Ladenburg. Sein Bürgermeister Stefan Schmutz hat dies erkannt und unterstützt es daher mit ganzer Kraft, obgleich es in seiner Stadt die größten baulichen Veränderungen (und damit sicherlich hitzige Diskussionen mit den Anwohnern) bedeuten würde.

Dass sich ausgerechnet im Schriesheimer Rathaus des Grünen Hansjörg Höfer die Begeisterung im Grenzen hält, das scheint auf den ersten Blick unverständlich, hat aber mehrere Gründe: Schriesheim hat ja schon eine, wenn auch schlechte Anbindung; der gerade erst gestaltete Schillerplatz müsste erneut umgebaut werden; die Stadt, die gerade 20 Millionen für ihre Schulsanierung schultern muss, hat keinerlei Spielraum für neue Projekte.

Mit Ende von Höfers Amtszeit 2022 gibt es vielleicht eine andere Sicht. Falsch wäre das nicht.