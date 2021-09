„Es wird ein spannender Herbst“

Für Manuel Bretschi wird es sein erster Jahrgang als Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Schriesheim. Und damit der Weinbau-Experte gleich richtig gefordert wird, hat ihm die Laune des Schicksals einen besonderen Herbst verpasst: einen „spannenden“, wie jene Umschreibung lautet, die er am zweiten Lesetag mit einem Schmunzeln findet.

„Diese Lese passt zu diesem Jahr“, betont Bretschi: „Denn es war ein verrücktes Jahr.“ Monatelang zu feucht, zu viel Regen. Und trotzdem ist die Badische Bergstraße noch gut davon gekommen. Andere Gebiete rechnen auf Grund von Hagel und Spätfrost mit 50 bis 80 Prozent Ernteausfall, von den gepeinigten Kollegen im Ahrtal ganz zu schweigen.

Start mit Müller-Thurgau

Nach solch einem Jahr den richtigen Zeitpunkt für die Lese zu finden, das erfordert den ganzen Fachmann. Denn es darf nicht zu früh gelesen werden, damit die Trauben auch wirklich noch den letzten Sonnenstrahl genießen können, um Power zu tanken. Aber auch nicht zu spät, damit schlechtes Wetter oder Pilzbefall ihnen nicht schaden können.

Die WG hat den Start für diese Woche festgesetzt. Seit Montag sind ihre Mitglieder in den Weinbergen zu Gange. An den ersten beiden Tagen stehen Müller-Thurgau und Spätburgunder zur Ernte an. Nach diesen Wetterkapriolen ist es umso wichtiger, genau darauf zu achten, dass wirklich nur gesunde Trauben in den Bottichen landen. Erstmals darf daher nur gelesen und abgeliefert werden, wenn ein Qualitätsmanager die Lage zuvor freigibt. Diese Aufgabe liegt in den Händen des langjährigen WG-Vizevorsitzenden Peter Haas, der zu diesem Zweck in den Weinbergen unterwegs ist.

Die Trauben, die an diesem Dienstag im Bottich landen und mit Traktoren im Kelterhaus angeliefert werden, „sehen gut aus“, wie Bretschi zufrieden feststellt. Der „Müller“ etwa zählt 85 Grad Öchsle. Gar „super“ seien die Riesling-Trauben, die noch am Schlossberg hängen.

Was wünscht er sich für die kommenden Tage? „Vor allem muss es trocken bleiben“, hofft der Winzer-Chef. Wenn dann auch noch etwas Sonne dazukommt, wäre es optimal: „Das würde vielen Trauben noch die letzten Öchsle-Grade bringen.“

Wie lange wird die Lese dauern? „Wir werden einen sehr komprimierten Herbst haben“, ist Bretschi überzeugt. „Zweieinhalb Wochen“, schätzt Tobias Rell, Chef der Kelterbuben, der seit drei Jahrzehnten zur WG-Herbstmannschaft gehört.

Sie ist ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Ernte: „Die Helfer haben eine riesige Erfahrung angesammelt“, weiß Bretschi. Sie arbeiten mit viel Engagement, nehmen sich dazu Urlaub, sind dabei flexibel. Da die Lese früher startet als geplant, muss dieser Urlaub früher genommen werden als eingereicht. Für Tobias Rell beim Benz in Mannheim klappt das, bei seinem Zwillingsbruder nicht. Dieser kommt daher nach seinem Feierabend ins Kelterhaus, übernimmt also die Spätschicht.

Denn auch da ist mächtig was los, während es im Vergleich dazu den Tag über geradezu ruhig ist. „Gestern ging‘s bis Mitternacht“, berichtet Tobias Rell vom Montagabend: „Manchmal müssen wir nachts auch Leute wegschicken.“ 95 Tonnen sind an Tag eins zusammengekommen.

Frische und fruchtige Weißweine

Und wie wird der Jahrgang 2021 am Ende aussehen? „Die Menge wird geringer sein als in den Vorjahren“, vermutet Bretschi. Aber das waren ja auch Rekordernten in Serie: „Insofern wird es einfach mal wieder ein normaler Herbst. Doch wir werden mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt er zur Quantität.

Und die Qualität? „Es wird ein Weißwein-Jahrgang“, formuliert der Experte. Dessen Trauben sind frisch und fruchtig und tragen daher den Charakter, für den die Weine der Badischen Bergstraße unter den deutschen Anbaugebieten bekannt sind.

Wann sind die ersten Weine dieses Jahrganges zu genießen? Der St. Laurent Nr. 1, quasi der Schriesemer Primeur, kommt zu Weihnachten in den Verkauf. Doch von Hektik hält Bretschi ohnehin nichts: „Wenn ich in meinem Beruf etwas gelernt habe, das beim Wein wichtig ist“, sagt der Experte, „dann ist es Zeit.“