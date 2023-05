Erstes Treffen für Jubiläums-Straßenfest

Im Spätsommer wird in der Schriesheimer Altstadt wieder das traditionelle Straßenfest gefeiert. Das diesjährige Fest, das vom 2. bis 4. September stattfindet, ist zugleich ein Besonderes, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Schließlich handelt es sich um das Jubiläum „50 Jahre Straßenfest in Schriesheim“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Rathauses haben bereits mit den ersten Vorbereitungen und Planungen begonnen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Im nächsten Schritt sollen nun alle am Straßenfest beteiligten Akteure frühzeitig in die Planungen einbezogen werden.“ Zu diesem Zweck findet am kommenden Mittwoch, 10. Mai, ein Planungstreffen im Rathaus statt. Alle Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter sowie alle Teilnehmenden am Straßenfest sind dazu eingeladen. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um das erste Planungstreffen zum diesjährigen Straßenfest. Dementsprechend sollen erste Ideen und Vorstellungen ganz unverbindlich ausgetauscht werden können.

Das Straßenfest ist die nach dem Mathaisemarkt größte Veranstaltung in Schriesheim. Gefeiert wird an Ständen und in Zelte von Vereinen und Organisationen in den Gassen der Altstadt. 2020 und 2021 fiel das Fest wegen der Corona-Pandemie aus. red