Nachdem die Arbeiten zum Bau des Schriesheimer Pumptracks auf dem Push-Gelände am 20. Juni mit dem symbolischen Spatenstich eingeleitet worden sind, erfolgte nun nach Fertigstellung der Pumptrack-Anlage in der vergangenen Woche die Bauabnahme. Derzeit finden noch kleinere Erd- und Regulierungsarbeiten statt, die in der kommenden Woche abgeschlossen sein sollen, so dass die Pumptrack-Anlage auf

...