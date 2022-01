Ermittlungen wegen Wilderei: Zwei tote Rehkitz in Schriesheim entdeckt

Schriesheim. Ein Jagdwächter hat zwei tote Rehkitze in Schriesheim entdeckt. Das teilte die Polizei mit. Bereits am Sonntag, 12. Dezember, gegen 13 Uhr fand er in seinem Jagdrevier im Gewann Pappelbach unterhalb des Weges "Linker Pappelbachweg/ Wiesenweg", etwa 100 Meter vom Parkplatz Schützenhaus, ein totes Rehkitz. Der Kopf und das Schulterblatt des Rehs seien fachgerecht herausgeschnitten worden und fehlten. Knapp eine Woche später, am Samstag, 18. Dezember, gegen 8 Uhr hörte der Jagdpächter zunächst aus Richtung Pappelbach einen Kleinkaliber-Schuss. Gegen 11 Uhr wurde ihm erneut ein totes Rehkitz im Bereich "Rechter Pappelbachweg Wiesenweg" gemeldet.

Auch bei diesem Tier seien Kopf und ein Schulterblatt fachgerecht herausgeschnitten worden. Bei beiden toten Jungtieren schließt der Jagdpächter einen Wildtierangriff aus und die Polizei ermittelt derzeit wegen Jagdwilderei. Zeugen und Hinweisgeber sollen sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, in Verbindung zu setzen.