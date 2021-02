Schriesheim. 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Am Nachmittag des 27. Januar 1945, heute vor 76 Jahren, hatten Soldaten der 60. Armee der Ersten Ukrainischen Front das Konzentrationslager Auschwitz befreit.

In Schriesheim wurden nach einem Beschluss des Gemeinderates am Volkstrauertag 2006 sechs Tafeln mit den Namen aller gefallenen Soldaten und eine siebte Tafel mit den Namen von 32 Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft der Öffentlichkeit übergeben.

Seit 2013 habe ich zum 27. Januar jeweils zu einem Öffentlichen Gedenken an der Kriegsopfergedenkstätte in der Bismarckstraße eingeladen. 2018 wirkte dabei Frieder Menges und 2020 der Leistungskurs Geschichte am Kurpfalz-Gymnasium mit. In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie ein Öffentliches Gedenken nicht möglich. Ich habe daher im Mitteilungsblatt vom 20. Januar zu einem individuellen Gedenken angeregt, etwa durch Besuch der Kriegsopfergedenkstätte oder beim Innehalten vor einem der in Schriesheim verlegten Stolpersteine. Am Gedenktag wird um 17 Uhr jeweils eine Glocke der evangelischen und der katholischen Kirche eine Minute lang läutern. In den zurückliegenden Jahren habe ich die Schicksale von dreißig der auf der siebten Tafel genannten Opfer und eines Opfers aus Altenbach vorgestellt. Zum heutigen Gedenktag stelle ich die verbleibenden zwei Schicksale der auf der siebten Tafel genannten Opfer vor.

Frieda Heidelberger geb. Victor (1871-1942)

Frieda Victor wurde 1871 als erstes Kind der jüdischen Eheleute Joseph Victor und Johanna Regina geb. Weil in Heilbronn geboren. 1892 heiratete sie den in Mannheim wohnhaften jüdischen Kaufmann Emil Heidelberger. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Seit November 1920 war Frieda Heidelberger verwitwet. Im August 1932 meldete sie sich von Mannheim nach Schriesheim (Kreisaltersheim) ab. Dort lebte schon ihre Mutter, die im April 1935 verstarb. Seit 1935 wuchs der Druck auf die Heime, keine weiteren jüdischen Bewohner aufzunehmen oder zu beherbergen. Im November 1936 fand Frieda Heidelberger Aufnahme im Jüdischen Altersheim der Stadt Aachen und meldete sich von Schriesheim ab. Nach der Reichspogromnacht im November 1938 musste sie die über alle Juden verhängte „Judenvermögensabgabe“ in Höhe von 25 % des Vermögens entrichten. Und im März 1939 musste sie allen noch in ihrem Besitz befindlichen Schmuck und Silbergegenstände bei der Pfandleihe der Stadt Aachen abliefern. Mitte 1942 wurde Frieda Heidelberger zur „Evakuierung“ eingeteilt. Zu diesem Zeitpunkt war sie 71 Jahre alt. Die „Transportkosten“ mussten die Deportierten selbst bezahlen. Am 25. Juli 1942 wurde Frieda Heidelberger mit weiteren 979 Personen aus Aachen und Düsseldorf in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Der Zug benötigte für die Strecke 26 Stunden. Frieda Heidelberger starb bereits drei Wochen nach der Ankunft in Theresienstadt am 14. August 1942.

Michael Freund (1929-1944)

Michael Freund wurde 1929 in Mannheim geboren. Seine Eltern waren der vom Judentum zur evangelischen Kirche konvertierte Rechtsanwalt Ludwig Freund und Elisabetha geb. Numrich. Michael wurde evangelisch getauft und konfirmiert. Nach nationalsozialistischer Terminologie blieb er trotzdem „Halbjude“. Die Familie lebte in Mannheim. Aber schon um 1924 hatte der Vater in Schriesheim in der oberen Talstraße beim „Bellenbrunnen“ ein Haus erworben, in dem die Familie während der Sommermonate lebte. Ludwig Freund starb früh im Dezember 1935, auch infolge des wachsenden Boykotts seiner Kanzlei. Michael musste die Lessing-Schule (Oberschule für Jungen) in Mannheim nach vier Jahren (April 1939 bis März 1943) wegen seiner Abstammung verlassen. Er konnte keine ordentliche Ausbildung beginnen, sondern wurde als Hilfsarbeiter eingestellt. Als Mannheim immer stärker bombardiert wurde, meldete sich die Mutter im Oktober 1943 nach Schriesheim ab und bewohnte fortan das frühere Sommerhaus. In dessen Nachbarschaft befand sich eine Mühle. Michael Freund entwickelte engeren Kontakt zu einem dort tätigen Mühlenarbeiter. Sie diskutierten über die politische Lage und den Stand des Krieges, der nach Michaels Auffassung nicht mehr zu gewinnen war. Diese Auseinandersetzungen wurden aufs Rathaus getragen, worauf der Bürgermeister und Ortsgruppenleiter Anzeige erstattete. Michael wurde wegen „staatsfeindlicher Äußerungen“ am Vormittag des 24. Juli 1944 zum Verhör durch die Gestapo ins Rathaus Schriesheim bestellt. Dort wurde er als „typischer Jude“ beschimpft, der „nur als solcher behandelt werden kann.“ Nach dem Verhör ging Michael nach Hause und erschoss sich, um den ihm angedrohten Maßnahmen zu entfliehen. Michael Freund ist sowohl Opfer der Judenverfolgung als auch Opfer im Widerstand. Zu seinem Gedenken wurde 2012 ein Stolperstein vor dem Haus in der Talstraße 158 verlegt.

Zum Gedenken an alle Opfer der Gewaltherrschaft aus Schriesheim und Altenbach lege ich am Vormittag des 27. Januar an der Namenstafel Blumen und ein Exemplar des 1942 von Schalom Ben-Chorin verfassten Gedichtes „Das Zeichen“ nieder. Schalom Ben-Chorin war bereits 1935 aus seiner Heimat München nach Palästina geflohen. Mitten in der Katastrophe, die sein Volk in Deutschland und Europa in den Abgrund reißen sollte, ließ er sich von der Vision des Propheten Jeremia (1,11) inspirieren: Diesem war der blühende Mandelzweig Zeichen der Zuversicht, dass sich Frieden und Gerechtigkeit durchsetzen werden.

Das Zeichen (1942)

von Schalom Ben-Chorin (1913-1999)

Freunde, dass der Mandelzweig

wieder blüht und treibt,

ist das nicht ein Fingerzeig,

dass die Liebe bleibt?

Dass das Leben nicht verging,

soviel Blut auch schreit,

achtet dieses nicht gering

in der trübsten Zeit.

Tausende zerstampft der Krieg,

eine Welt vergeht,

doch des Lebens Blütensieg

leicht im Winde weht.

Freunde, dass der Mandelzweig

sich in Blüten wiegt,

bleibe uns ein Fingerzeig,

wie das Leben siegt.