Engagiert für Soziales und Kultur

Mathaisemarkt vor einigen Jahren. Der Autor dieses Textes ist im Dienst, aber erkältet, hustet kräftig. Die Jubilarin weiß Linderung, überreicht ein Hustenbonbon. Zur nächsten Begegnung bringt sie gar ein ganzes Tütchen davon mit: „Damit Sie bei Stimme bleiben“, sagt sie.

Eine ganz kleine Geschichte, die jedoch Großes aussagt über Gabriele Mohr-Nassauer. Darüber, wie sie ihren Mitmenschen begegnet, wie sie in ihrem Umfeld agiert. Mag sein, dass es damit zu tun hat, dass sie Krankenschwester ist; oder, wie ihr Fraktionschef Sebastian Cuny einmal augenzwinkernd gesagt hat, dass sie Sozialdemokratin ist. In Schriesheim beliebt, feiert sie an diesem Sonntag ihren 60. Geburtstag.

© Gerlinde Gregor

Doch mit Menschen umzugehen, das ist ihr täglich Brot, seit sie 1985 in die Schriesheimer Sozialstation eintrat. „Inzwischen gehöre ich schon zum Inventar“, lacht sie. Wobei gerade in Corona-Zeiten leider viel zu selten Gelegenheit zum Lachen war.

Ausgleich zum Beruf

Wertvoller Ausgleich zum verantwortungsvollen Beruf ist daher ihr privates Interesse für Kultur. Das ergibt sich schon daraus, dass ihr Ehemann einer der bekanntesten Kulturschaffenden dieser Region ist: Peter Nassauer, Schauspieler, in vielen Fernsehproduktionen zu sehen, so etwa im „Tatort“, bekannt als Leiter der Freilichtspiele in Nußloch.

Aber auch Mohr-Nassauer selbst wirkte jahrelang als Regisseurin der Theatergruppe „Die Rebläuse“, engagierte sich früh, geworben durch Romy Schilling, im Kulturkreis. 2014 trat sie an dessen Spitze und schaffte die Konsolidierung des Vereins, der damals in großen, ja existenzbedrohenden Schwierigkeiten steckte. Vom sozialen und kulturellen Engagement war es dann nicht weit zum kommunalpolitischen: Seit 14 Jahren sitzt sie für die SPD im Gemeinderat, wo sie ihrer Fraktion eine versierte sozialpolitische Expertin ist – auch hier Alte und Schwache immer fest im Blick. (Bild: Gerlinde Gregor)