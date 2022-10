Engagiert für die Gewerbetreibenden

Vor einigen Wochen sitzen wir beisammen, im Kaffeehaus am Marktplatz, direkt gegenüber seinem Haus in der Schriesheimer Altstadt. „Zum runden Geburtstag werd‘ ich wieder was über Sie schreiben“, kündige ich schon mal an. „Ne, das muss nicht sein“, wehrt er ab. Artikel wie dieser sind ihm ein Graus. Doch da muss er durch: Immerhin ist er Ehrenvorsitzender im Schriesheimer Bund der Selbstständigen (BdS), den er fast 20 Jahre lang geführt hat. Am Sonntag feiert Horst Kolb 75. Geburtstag.

Horst Kolb feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag. © Marcus Schwetasch

Engagement und Verdienste an der Bergstraße sind umso erstaunlicher, als er gar nicht aus dieser Gegend stammt. Geboren wird er nämlich am 30. Oktober 1947 im schwäbischen Esslingen. Während des Studiums der Volks- und Betriebswirtschaftslehre lernt er Ruth Seufert kennen, die aus Heidelberg stammt; durch sie verschlägt es nun auch ihn in die Kurpfalz. 1973 eröffnen die beiden in der Heidelberger Hauptstraße ein Blumengeschäft.

Auf der Suche nach einem weiteren Standort besuchen sie Schriesheim, verlieben sich in das Bergstraßen-Städtchen, beginnen nun 1976 in der Heidelberger Straße 10 mit einem Blumenladen. 1980 erwirbt Kolb sein heutiges Haus Heidelberger Straße/Ecke Kirchstraße, das er denkmalschutzgerecht restauriert. Hier führt Ruth Seufert bis 2006 ihr bekanntes „Geschenkhäuschen“.

Fast 20 Jahre an der Spitze

Bereits ein Jahr nach der Geschäftseröffnung wird Kolb Mitglied des BdS, 1989 stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbandes und bereits in die Organisation der Mathaisemarkt-Gewerbeschau eingebunden. 1993 folgt er Willi Hessenauer im Vorsitz. Der Mathaisemarkt wird nun sein Hauptbetätigungsfeld.

Auch wenn Kolb auf den ersten Blick bedächtig wirkt, so versteht er es doch, beharrlich für seine Ansichten einzutreten – sei es bei den BdS-Oberen in Stuttgart für qualifizierte Mathaisemarkt-Festredner oder vor dem damaligen Bürgermeister Peter Riehl gegen den von diesem vertretenen Neubau Hübsch‘sche Mühle.

2011 hört Kolb auf, als dienstältester BdS-Ortsvorsitzender der Region, gibt sukzessive auch die Ämter in höheren Gremien ab, allen voran den stellvertretenden BdS-Kreisvorsitz. Aus dem öffentlichen Leben zieht er sich zurück, ist aber privat vor allem bei Veranstaltungen des Kulturkreises zu sehen. Und in diesem Artikel zum 75. Geburtstag. Wie gesagt: Das muss einfach sein.