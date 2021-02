Bürgermeister Hansjörg Höfer hat zu Beginn der Ratssitzung am Mittwochabend Alexandra Lorenz als neue Stadträtin der Grünen Liste verpflichtet. Die 41-jährige Diplom-Handelslehrerin tritt als Nachrückerin die Nachfolge von Wolfgang Fremgen (65) an, der aus beruflichen Gründen nach zehn Jahren den Gemeinderat verlässt.

„Ich möchte mich besonders für Familien und Kinder im Gemeinderat einbringen“, sagte die neue Stadträtin, Mutter eines fünfjährigen Sohnes, im Gespräch mit dieser Redaktion. Weitere Themen würden sich mit der Zeit ergeben.

Die gebürtige Schriesheimerin und gelernte Bankkauffrau war nach längeren Aufenthalten in aller Welt wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, 2019 der Grünen Liste beigetreten und hatte sich aus dem Stand auf der Kommunalwahlliste der GL als Nachrückerin platziert. „Ich war in den vergangenen Jahren bei einigen Unternehmen im Personalwesen unterwegs und bin jetzt Lehrerin am Berufsschulzentrum in Schwetzingen“, berichtete sie.

Wolfgang Fremgen will und muss sich künftig mehr um die Leitung einer Fahrlehrerschule in Heilbronn kümmern. Nachdem er seine eigene Fahrschule 2020 in Schriesheim und Dossenheim aufgegeben hatte, hat sich dort für ihn ein neues Berufsfeld aufgetan. „Es war sicher eine spannende Zeit hier im Gemeinderat. Man lernt die Stadt von einer ganz anderen Seite kennen“, verabschiedete Hansjörg Höfer den Alt-Stadtrat. Mit Gemeinderat und Stadtverwaltung habe Fremgen zehn Jahre hervorragend zusammengearbeitet.

Und Christian Wolf, der Fraktionschef der Grünen Liste (GL), betonte: „Wolfgang bleibt der GL ja erhalten – als Unterstützer, Sänger und Freund.“ tan