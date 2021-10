Ende eines Erfolgs-Trios

Der Schriesheimer Stadtrat Robert Hasenkopf-Konrad scheidet aus dem Gemeinderat seiner Stadt aus. Das ist keine Nachricht, die es in die „Tagesthemen“ schafft. Bedeutungslos ist sie dennoch nicht: Für Schriesheim markiert sie das Ende einer kommunalpolitischen Ära.

© Manfred Rinderspacher

Die Bedeutung wird schon durch die lange Zeitdauer offenbar: 32 Jahre – das ist mehr als die Hälfte des Lebens dieses 60-Jährigen. Man muss schon zu den kommunalpolitischen Granden Peter Hartmann, Heinz Kimmel, Siegfried Schlüter und Friedrich Ewald zurückgehen, um solch lange Amtszeiten zu finden. Allein dies zeigt, in welcher Liga „RHK“ gespielt hat.

Einmalige Konstellation

Doch seine Wirkung wird noch deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er Teil eines Triumvirates war – mit dem heutigen Fraktionschef Christian Wolf und Noch-Bürgermeister Hansjörg Höfer. Dreieinhalb Jahrzehnte haben die drei gemeinsam die Politik der Grünen Liste und damit Schriesheims gestaltet – eine Kontinuität, die in dieser Konstellation einmalig ist in der Region.

Dass die Grünen in Schriesheim so erfolgreich sind, Bürgermeister, Erste Vize-Bürgermeisterin und größte Fraktion stellen, ist mit darin begründet. Auch und gerade weil die drei ganz unterschiedliche Temperamente sind, und obgleich die menschlichen Spannungen, vor allem zwischen Wolf und Höfer, in den letzten Jahren unübersehbar wurden.

Höfer geht als nächstes

Doch nun zerfällt dieses Erfolgs-Trio. Nach Hasenkopf wird Höfer im Januar gehen, und es bleibt nur Wolf. Sukzessive wird die Fraktion jünger, indem altgediente Stadträte ihr Mandat an Jüngere weitergeben – ob dies ein Zusammentreffen von Zufällen ist oder gut geplant, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Der staunenden politischen Konkurrenz bleibt nur die Kritik, dies entspreche nicht dem Wählerwillen, weil mit vielen Stimmen Gewählte gehen und Leute mit weit weniger Stimmen folgen. Wie sich das für die Grünen auswirkt, muss sich noch zeigen. Vor allem, wenn auch Christian Wolf abtritt. Das wird dann noch einmal das Ende einer kommunalpolitischen Ära in Schriesheim.