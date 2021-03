„Halten Sie den Mund“, herrschte Ortsvorsteher Herbert Kraus im Altenbacher Ortsbeirat eine erzürnte Mutter an. Sandra Küssel hatte sich am Ende einer turbulenten Sitzung in der Mehrzweckhalle aus dem Publikum laut, verärgert, enttäuscht über die erneute Vertagung der Entscheidung zur Sanierung des Spielplatzes „Am Zehntberg“ geäußert.

Nach einer teilweise heftig geführten Debatte der

