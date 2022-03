Eintracht macht ihrem Namen Ehre

Natürlich hat die Corona-Pandemie auch den MGV Eintracht Schriesheim hart getroffen: Der Verein hatte kaum Möglichkeiten, irgendwelchen Aktivitäten nachzugehen. Auch der Singstundenbetrieb war weitgehend eingestellt, von einer kleinen Lücke nach den Sommerferien abgesehen. So fiel die Jahresbilanz des MGV-Vorsitzenden Helmut Hölzel (Bild) bei der Jahreshauptversammlung im Sängerheim einigermaßen kurz und knapp aus.

Kaum positiver war der Kassenbericht, den Kassier Gerhard Treiber präsentierte. Fehlende Einnahmen aus öffentlichen Veranstaltungen belasteten den Etat der Eintracht und führten zu einem Defizit in der Jahresbilanz. Weil aber die Winzergenossenschaft die Miete für das Sängerheim um die Hälfte erließ und die Unterstützung durch Spender und Sponsoren unvermindert blieb, wurde dasMinus abgemildert.

Helmut Hölzel bleibt Vorsitzender

Wegen des anstehenden Jubiläums im Jahr 2024 wurde der neue Vorstand des MGV Eintracht von den anwesenden Mitgliedern ausnahmsweise für drei statt für zwei Jahre gewählt – und die Wahl fiel bei allen Positionen einstimmig aus.

Vorsitzender bleibt Helmut Hölzel. Die weiteren Ämter: 2. Vorsitzender: Jürgen Mohr. 1. Kassier: Gerhard Treiber. 2. Kassier: Hilde Hamleh. 2. Kassier: Peter Klein. 2. Schriftführer: Rolf Köster. Jugendleiter: Michaele Brand. Pressewart: Rolf Köster. Notenwart und Inventarverwaltung: Harts Krawutschke, Jürgen Mohr, Peter Klein. Fahnenträger: Oliver Hildenbeutel. Wirtschaftsausschuss: Guy Boetsch.

Nach der Wahl brachte Helmut Hölzel einen Vorschlag der Stadt Schriesheim zur Sprache: Vom 19. bis 23. Mai soll ein Stadtfest mit Schaustellern, Bühne, Weingarten und Biergarten gefeiert werden. Jedoch gibt es kein Festzelt und auch keinen Festumzug. Die Vereine sollten sich melden, die zu diesem „Tag des Brauchtums“ einen Programmpunkt beisteuern möchten. Hölzels Vorschlag: Ein gemeinsamer Auftritt mit den Brudergesangvereinen, sowie ein Auftritt der Kinder- und Erwachsenen-Volkstanzgruppe.

Am Wochenende darauf soll dann das Volkstanzfest des MGV stattfinden: Von diesem Termin am 29. Mai will die Eintracht auf keinen Fall abweichen, auch wegen des Stadtfests nicht.

