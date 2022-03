Einsatz für Dritte Welt

„Ein blinder Mensch ist ein toter Mensch“, lautet ein bitteres Sprichwort in Peru. Denn wer in diesem armen Land blind ist, kann nicht arbeiten, ist zum Leben in Armut verurteilt. So darf man sagen: Dieter Lebherz, der sich Jahrzehnte ehrenamtlich für Augenheilkunde in der Dritten Welt engagiert, bewahrt vielen Menschen ihre Lebensqualität, ja ihr Leben an sich. Nun ist der in Hirschberg wohnende und in Schriesheim engagierte Menschenfreund drei Tage vor seinem 83. Geburtstag gestorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu seinem Engagement kommt Lebherz durch seine berufliche Tätigkeit bei der Firma Geuder in Rohrbach. Für sie vertreibt er 50 Jahre lang Geräte und Instrumente zur Augenheilkunde in ganz Europa. Die geschäftlichen Kontakte führen zu Augenärzten, die sich ehrenamtlich in der Dritten Welt engagieren. Und oft bedarf es nur eines einfachen Eingriffes, um etwa Grauen Star zu heilen – und der Instrumente dazu.

140 Mediziner als Partner

© K. Groß

Lebherz gründet die „Plattform“, eine Organisation, die aus den Beständen von Firmen, Kliniken und Arztpraxen gebrauchte Instrumente für Augenoperationen sammelt. 140 Mediziner sind Partner, in 38 Staaten Lateinamerikas, Afrikas und Asiens sind die von Lebherz organisierten Geräte im Einsatz. In Cusco, der legendären Inka-Hauptstadt in Peru, entsteht 2010 aus einem Einsatz von Augenärzten sogar eine Augenklinik. 2017 wird Lebherz Ehrenmitglied des „Deutschen Komitees zur Verhütung von Blindheit“. (Bild: K. Groß)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2