Einer der letzten Zeitzeugen

Es gibt immer weniger Zeitzeugen der düstersten Epoche der deutschen Geschichte, vor allem auf Seiten ihrer Opfer. So ist nun mit 90 Jahren Sigmund Tobias in den USA verstorben, Ehemann von Lora Tobias, geborene Sussmann, die 1938 mit ihren Eltern und Großvater Simon Oppenheimer aus Schriesheim in die USA fliehen konnte.

„Sig“, wie er genannt wurde, blickte auf ein bewegtes Leben zurück, das Professor Joachim Maier für sein Buch über die Geschichte der Juden in Schriesheim nachgezeichnet hat. Geboren 1932 in Berlin, mit einer Kindheit, geprägt von judenfeindlichen Ausgrenzungen und schließlich dem Novemberpogrom 1938. Der Vater wird beim Versuch, nach Belgien zu fliehen, gefasst und im KZ Dachau inhaftiert. Gegen die Zusicherung, Deutschland sofort zu verlassen, wird er freigelassen.

Doch die Familie erhält keine Visa – weder von europäischen Staaten noch den USA. So nutzt sie den einzig verbleibenden Ausweg: Flucht weit weg, nach Shanghai. Erst nach dem Krieg kann die Familie Tobias in die USA einreisen und erhält 1955 die amerikanische Staatsbürgerschaft. Im gleichen Jahr heiraten Sig und die Schriesheimerin Lora Sussmann. Er wird als Professor für Pädagogische Psychologie tätig, verfasst zahlreiche Bücher, und dies bis ins hohe Alter. In seinem Werk „Strange Haven. A Jewish Childhood in War-time Shanghai“ (University of Illinois Press) beschreibt er die Flucht nach Shanghai ebenso wie in vielen Vorträgen an Schulen und Universitäten, in Synagogen und in Filmen.

Mit seiner Frau und den Töchtern Susan und Rochelle besucht Sig Schriesheim drei Mal. Erstmals vor 20 Jahren, als die ehemaligen jüdischen Bürger Schriesheims auf Initiative des späteren Bürgermeisters Hansjörg Höfer eingeladen werden. Damals holen Höfer und Monika Stärker-Weineck Sig und Lora am Flughafen in München ab und besuchen gemeinsam mit ihnen das ehemalige KZ Dachau, in dem Sigs Vater interniert war. Sein zweiter Schriesheim-Besuch erfolgt, um den 80. Geburtstag seiner Frau Lora in deren früherer Heimat zu feiern, der dritte und letzte im Juli 2018, als vor dem ehemaligen Wohnhaus in der Heidelberger Straße 8 Stolpersteine für die Opfer der Familien Oppenheimer und Sussmann verlegt werden.

In ihrer Nachricht zu Sigs Tod schreibt Tochter Rochelle an Maier: „Seine Besuche in Schriesheim haben zu seinem Versöhnungsprozess mit der Vergangenheit erheblich beigetragen. Eure Gastfreundlichkeit, Offenheit und Erinnerungsarbeit spielte eine, wenn nicht die entscheidende Rolle.“