Eine stilvoll kämpferische Liberale

Stadträtin und Bürgermeisterkandidatin, Bundestagsbewerberin und Landtagsabgeordnete, sogar stellvertretende Vorsitzende ihrer Landtagsfraktion, der FDP. Kaum eine Bürgerin Schriesheims ist außerhalb der Weinstadt so lange, so vielfältig und so erfolgreich politisch engagiert wie sie. Insofern bleibt ihr Name vielen in der Region ein Begriff, auch wenn sie sich inzwischen aus der aktiven Politik zurückgezogen hat. An diesem Samstag feiert Birgit Arnold (Bild) 70. Geburtstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihre Bedeutung für Schriesheim ist umso erstaunlicher, als ihre Wiege fernab der Bergstraße steht. Im Kreis Goslar erblickt sie am 24. Juli 1951 das Licht der Welt. In die Kurpfalz führt sie ihr Geschichtsstudium in Heidelberg, das sie mit einer Doktorarbeit über den „Kriegsbeginn 1939/40 am Oberrhein“ abschließt. Die Geschichte lässt sie nicht mehr los: Beruflich wird sie beim Stadtarchiv Mannheim tätig.

© Gerlinde Gregor

Von historischem Interesse zu politischem Engagement ist es nicht weit. Der Elternbeiratsvorsitz am Kurpfalz-Gymnasium, in dem sie erfolgreich für den Bau der Schulturnhalle kämpft, bringt sie in Kontakt zu den politischen Gruppierungen und ihren Repräsentanten. „Bei der FDP gefiel mir das Niveau am besten“, sagt sie später einmal. 1993 wird sie bei den Liberalen Mitglied, im Jahr darauf Ortsvorsitzende und Kandidatin für den Gemeinderat – damals noch vergebens. 1999 rückt sie für ihren Parteifreund Bernhard Scharf nach, der im Streit mit Bürgermeister Peter Riehl aufhört. Auch Arnold macht dem barocken Rathauschef das Leben im Rat schwer wie wenige andere. Es ist die Zeit der harten Debatten um das Neubaugebiet Nord.

Kandidatur für den Bundestag

Schon bald verbreitet sich ihr Ruf als talentierte und meinungsstarke Liberale über Schriesheim hinaus. 1998 kandidiert sie im Nachbarwahlkreis Rhein-Neckar für die FDP zum Bundestag – gegen CDU-Platzhirsch, Kanzleramtsminister Bernd Schmidbauer, daher erfolglos.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

2001 tritt sie bei der Bürgermeisterwahl in Neulußheim an und unterliegt dem langjährigen Amtsinhaber Gerhard Greiner relativ knapp mit 43 Prozent. 2006 klappt es dann mit einem Mandat: Sie wird in den Landtag gewählt, stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion und bildungspolitische Sprecherin. Es sind Jahre heißer Debatten zur Schulpolitik. Es geht um die Zukunft der Hauptschule, Einführung der Werkrealschule, Inklusion. Arnold zählt 90 Debattenreden im Parlament und noch mehr Podiumsauftritte im ganzen Land. Am Ende hilft das nicht: 2011 verliert sie ihr Amt nach dem schlechten FDP-Landesergebnis.

Sie zieht einen klaren Trennungsstrich zur Politik, auch wenn sie sich im Ortsverband weiterhin regelmäßig sehen lässt und auch die Liberalen Frauen unterstützt. Doch ihr Hauptaugenmerk gilt nun der Familie, mit ihrem Ehemann Ernst-Wilhelm Schaulinski frönt sie dem Standardtanz und dem Reisen. Ihren Geburtstag, so jedenfalls der Plan, verbringt sie bei einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone. (Bild: Gerlinde Gregor)