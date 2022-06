Einbruch in Einfamilienhaus in Schriesheim – Zeugen gesucht

Schriesheim. Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in Schriesheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich ein oder mehrere Personen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Schillerstraße. Die Täter durchsuchten mehrere Räumlichkeiten im Haus. Ob etwas entwendet wurde und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu wenden.

