Ein Wilhelmsfelder, ein Dauerkandidat

„Es ist keine Jux-Kandidatur“, betont Helmut Oelschläger (Bild oben): „Sie ist ernst gemeint.“ Und es werde daher auch keine zweite Kommune geben, in der er antritt. Das lässt sich von dem zweiten neuen Kandidaten nicht gerade sagen: Samuel Speitelsbach (Bild unten) hat seit 2019 in mehr als 90 Kommunen als Bürgermeister kandidiert.

2 Bilder

„Mir wurde die Kommunalpolitik in die Wiege gelegt“, betont Helmut Oelschläger, 1954 in Wilhelmsfeld geboren. Der Vater, Sozialdemokrat, war dort 25 Jahre lang Gemeinderat und trat sogar mal als Bürgermeister an, allerdings vergebens. Oelschläger selbst, nach eigener Aussage nie Mitglied einer Partei, trat bisher politisch nicht hervor – außer mit einer Bewerbung als Sozialdezernent in Heidelberg, die nicht zum Zuge kam.

Aktiv wurde er in Wilhelmsfeld im vergangenen Jahr in der Diskussion um die Ausweisung von sechs Hektar Wiesengelände als Gewerbegebiet. „Das wollte ich nicht, auf der Wiese bin ich groß geworden, die gehört der Natur“. In einem Bürgerentscheid zeitgleich mit der Bundestagswahl wurde das Vorhaben denn auch mehrheitlich abgelehnt.

Das Verhalten von Christoph Oeldorf in der Diskussion habe ihn geärgert, bekennt Oelschläger: „Er kann ja dafür sein, aber als Bürgermeister hat er sich zu stark auf einer Seite exponiert“, klagt er und deutet einen Beweggrund seiner Kandidatur an.

Zu Schriesheim habe er viele Verbindungen: Die Pateneltern stammen aus Altenbach, im Waldschwimmbad ist er regelmäßiger Besucher: „Jeden Tag schwimme ich dort einen Kilometer.“ Mit seinem Fahrrad fährt der 67-Jährige regelmäßig aus dem Odenwald nach Heidelberg. Den Verweis auf sein Alter empfindet er daher nicht als stichhaltigen Einwand gegen ihn: „In meinem ereignisreichen Leben habe ich viele Fertigkeiten erworben, die Schriesheim zu Gute kommen können“, ist der Ingenieur überzeugt.

Ingenieur von Beruf ist auch der 1986 geborene Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Bauland. Seit 2019 hat er in über 90 Gemeinden als Bürgermeister kandidiert, alleine 2021 in 30. Seine Aussagen sind wirr: In Baiersbronn sah er sich als „König von Christi Gnaden“. Gleichwohl: In Philippsburg holte er 3,4 Prozent, in Münsingen gar fast 12 Prozent.

Seine Auftritte bei Kandidaten-Vorstellungen führen laut örtlicher Presseberichte oftmals zu Eklats: In Neuenstein verglich er Greta Thunberg mit Hitler, so dass viele Besucher aus Protest die Halle verließen. In Weinsberg zeigte er mehrmals den angedeuteten Hitler-Gruß und wurde von der Security aus dem Saal geführt. Den Schriesheimern kann am 19. November also einiges bevorstehen. Bild: privat/Schwarzwälder Bote