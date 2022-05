Ein Traum von einer Eiche

In gleichmäßigen, ruhigen Wellen ragen die knorrigen Äste der Eiche in die Höhe Richtung Sonne: Auf eine imposante und besonders schön gewachsene Eiche im Schriesheimer Stadtwald macht das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises im Rahmen seiner Serie „Besondere Bäume“ aufmerksam.

Mit 87 Zentimetern Durchmesser und 25 Metern Höhe hat die Eiche schon stattliche Ausmaße erreicht. Aber sie wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch weiterwachsen, denn mit 200 Jahren ist die Eiche noch verhältnismäßig „jung“, wie die Behörde schreibt. Die heimischen Eichenarten könnten unter idealen Voraussetzungen bis zu 1000 Jahre alt werden.

Weg muss weichen

Braucht die „Traum-Eiche“ mehr Platz, muss der Weg weichen. © Landratsamt

Für Revierförster Michael Jakob muss eine Eiche genauso aussehen wie diese. Deshalb hat er der Eiche stolz den Namen „Traum-Eiche“ gegeben. Und um seine Traum-Eiche zu hüten, hat sich Michael Jakob schon einen Plan ausgedacht: „Die Eiche steht relativ nahe am Fahrweg. Man kann jetzt schon sehen, dass die Wurzeln der Eiche in den Bereich des Weges reichen. Sobald es sich andeutet, dass der Weg den Baum oder die Wurzeln zu stark einschränkt, muss der Weg weichen, nicht umgekehrt“, so Jakob. Um den Baum zu schützen, würde er den Weg einfach ein Stück verlegen.

Wer die besondere Eiche im Schriesheimer Wald besuchen möchte, findet mit den Koordinaten 49˚27’57.9’’N 8˚41’44.1’’E den herausragenden Baum direkt am Fahrweg.

In seiner Serie stellt das Landratsamt besondere Bäume im Rhein-Neckar-Kreis vor. Mit dabei waren zwischen Neckar und Bergstraße etwa schon eine mehr als 240 Jahre alte Esche sowie eine mächtige Winterlinde, die beide im Hirschberger Gemeindewald stehen. red