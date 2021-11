Ein Herz für die Vereine

Bürgermeisterkandidat Christoph Oeldorf hat ein Herz für die Belange, Sorgen und Nöte aller Schriesheimer Vereine. Das bewies er am Mittwoch bei einer Informationsveranstaltung, zu der er alle Vereinsvertreter ins Gasthaus „Goldener Hirsch“ eingeladen hatte. „Vereine sind das Rückgrat der Stadt“, eröffnete er den Abend, der er „Austausch mit den Vereinen“ nannte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daher sei ein regelmäßiger Kontakt zwischen Vertretern der Vereine und der Stadt äußerst wichtig, befand er und schlug einen regelmäßigen Stammtisch vor, bei dem Vereinsvertreter die Möglichkeit haben, auf Augenhöhe mit dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen.

Zu oft im Stich gelassen

Dass sich die Vereine nur zu oft von der Verwaltung im Stich gelassen fühlen, vergeblich nach einen Ansprechpartner im Rathaus suchen, ihnen oftmals ganze Felsen vor die Füße gerollt werden, damit mussten sie bislang leben. Und so nutzten die Vereinsvertreter den Abend und sprachen mit dem Bürgermeisterkandidaten offen über ihre Probleme. Sie forderten einen Ansprechpartner im Rathaus, der mehr aufseiten der Vereine stehe als aufseiten der Verwaltung.

So berichtete Jürgen Fitzer vom MGV Altenbach über „utopische Auflagen“, gekoppelt mit einer“ horrenden Saalmiete“, die man dem Verein bezüglich seiner traditionellen Faschingsfeier in der Altenbacher Mehrzweckhalle machte. „Wir haben dann demonstrativ die Veranstaltung abgesagt“, berichtete Fitzer. Über eine schlechte Kooperation mit der Stadt konnten auch die anderen Vereine ein Lied singen. So wurde über Sonderregelungen bei der Belegung der Sporthalle während der Ferien geklagt, wie auch über mangelnde Reinigung der Sportstätten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schon einmal hätten sich die Vereine zusammengeschlossen und sich gegen die „grottenschlechte“ Kommunikation und die hohen Sicherheitsauflagen gewehrt, erinnerte Armin Dremel (Raubritter) und Rainer Müller (Angelsport) an die Protestaktion vor einigen Jahren vor dem Mathaisemarktumzug.

Wie eine Problemlösung aussehen könnte, das stellte Oeldorf am Beispiel eines Servicebüros nach dem „Heddesheimer Modell“ vor. Zu diesem Thema hatte er Florian Riegler von der „Interessengemeinschaft Sport Heddesheim e.V.“(IGSV) eingeladen, der den Schriesheimer Vereinsvertretern das Projekt einer erfolgreichen Zusammenarbeit der Heddesheimer Sportvereine mit der Gemeinde vorstellte.

2014 sei das „Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS)“ beauftragt worden, für die fünf Heddesheimer Sportvereine einen Sportentwicklungsplan zu erarbeiten, was zur Gründung eines e.V. führte. „Somit war eine rechtliche Grundlage für die Beschäftigung hauptamtlicher Mitarbeiter geschaffen“, erläuterte Riegler. „Viele der Aufgaben sind mit Ehrenamtlichen nicht mehr zu stemmen, und da können ihnen hauptamtliche Mitarbeiter unter die Arme greifen“, erläuterte er. Die Finanzierung basiere auf drei Säulen: Förderung durch die Gemeinde, Finanzierung durch die Vereine und auf einer Eigenfinanzierung des IGSV und neuer Sportangebote. Ein Vorteil läge in der Entlastung der Mitgliederverwaltung, in der Übernahme von Kooperationen mit Schulen und in der Durchführung von Feriencamps. Interessiert hörten die Vereinsvorsitzenden den Ausführungen zu. „Dieses Konzept auch auf die kulturellen Vereine auszuweiten, sehe ich nicht als problematisch an“, erklärte der Experte.