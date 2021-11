Ein Großer der Politik in Altenbach

Eine der prägenden Persönlichkeiten des Schriesheimer Stadtteils Altenbach wird an diesem Freitag, 15 Uhr, auf dem örtlichen Friedhof zu Grabe getragen: Dieter Minor (Bild), fast drei Jahrzehnte Ortschaftsrat und schon zuvor Gemeinderat im noch selbstständigen Altenbach, starb Ende Oktober im Alter von 89 Jahren.

Geboren am 23. Mai 1932 im Mannheimer Vorort Feudenheim, durchleidet er hier den Bombenkrieg. Mit dessen Ende hört die Not nicht auf. Der junge Dieter trägt in seiner Hosentasche immer einen Löffel bei sich; vielleicht kommt man ja an einer Suppenküche vorbei.

© Thomas Rittelmann

Dann die schwierige Suche nach einer Lehrstelle. Sein Berufswunsch ist Elektriker. Erst 1947 klappt es, 1950 macht er seine Gesellenprüfung, erarbeitet sich das Zertifikat als staatlich geprüfter Elektriker. Er wird Konstrukteur bei BBC und bleibt dies bis zum Ruhestand 1996.

Liebe auf den ersten Blick

Und wie kommt er nach Altenbach? Erstmals ist er 1955 im Dorf. Sein Freund Franz Sieber hat im Bärsbacher Weg eine Wochenendhütte. Als Minor ihn besucht und den unterhalb gelegenen Hang sieht, da beschließt er: Hier will ich bauen. Die Lebensbedingungen sind schwierig. Oft herrscht Wassermangel. Trinkwasser bringt seine Frau Luise, die er 1956 heiratet, in einer Korbflasche mit dem Bus aus Seckenheim mit.

Er wird heimisch, möchte mitgestalten. 1968 kandidiert er auf der Liste der Freien Wähler für den Gemeinderat des damals noch selbstständigen Altenbach – und wird gewählt. Und bald kommt es knüppeldick: Die Verhandlungen über die Eingemeindung nach Schriesheim stehen an, und Minor wird Mitglied der Verhandlungskommission. 1972 wird diese Eingemeindung vollzogen, und Minor ist einer ihrer Väter ja einer der Väter dieses Stadtteils.

Stadtrat in Schriesheim

Er ist einer von fünf aus bislang zehn Altenbacher Gemeinderäten, die in Schriesheims Stadtrat übernommen werden – damals noch gemeinsam an einen separaten Tisch platziert. Später differenziert sich auch das politische Spektrum der Altenbacher; Minor geht zur SPD.

Nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat in Schriesheim 1975 bleibt er im Ortschaftsrat, wird 1994 sogar Vize-Ortsvorsteher. Erst 2004 zieht er sich zurück – bei allen Parteien geschätzt dank seiner Sachlichkeit und seinem menschlich-sympathischen Wesen.