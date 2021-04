Ein Gebäude mit und für Geschichte

Mancher mag sich die Augen reiben, wenn er die beiden Bilder betrachtet: Früher zeigte die Fassade am Nebengebäude zur Linken des Historischen Rathauses ein prachtvolles Fachwerk. Doch das war nach der Restaurierung verschwunden, die Fassade verputzt – nur einer der Aufreger vor 25 Jahren. Am 26. und 27. April 1996 wurde das sanierte Bauwerk eingeweiht und seinem neuen Nutzer übergeben: dem Stadtarchiv.

Trotz aller Diskussionen war dies gerade aus heutiger Sicht ein doppelter Grund zum Feiern: Ein historisches Gebäude konnte erhalten, einer wichtigen Einrichtung ein neues Domizil zugewiesen werden. Eine win-win-Situation also, auch wenn man dies damals noch nicht sagte.

Initialzündung war die Altstadtsanierung Ende der 1980er Jahre – und deren Herzstück der Marktplatz mit dem Historischen Rathaus, bis 1957 Sitz der Gemeindeverwaltung, seither als Wohnung vermietet. Dass es erhalten werden musste, war unstrittig. Doch das Haus daneben?

Fachwerk verputzt

Dabei hat es eine fast ebenso lange Geschichte: Erbaut im 17. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts von der Gemeindeverwaltung erworben und durch den charakteristischen Steg mit dem Hauptbau verbunden. Fortan beherbergte es unter anderem die Stadtkasse und das Grundbuchamt. Zuletzt diente es der Gemeinde als Sozialwohnung.

Eine heftige Diskussion entwickelte sich über die Form der Restaurierung. Wie der Hauptbau, so trug auch das Nebengebäude Fachwerk, das nun verputzt wurde. „Die Experten haben uns gesagt, das Fachwerk sei erst nachträglich angebracht worden“, rechtfertigte sich der damalige Bürgermeister Peter Riehl noch bei der Einweihung: „Es musste weg, sonst wäre es nicht der ursprüngliche Zustand.“ Noch heute scheiden sich daran die Geister.

Die baulich-technischen Fragen waren damit dennoch geklärt. Doch jedes historische Gebäude benötigt auch eine sinnvolle Nutzungskonzeption. Und da entschied Riehl, das Stadtarchiv hier unterzubringen.

Dieses Domizil entsprach der veränderten Konzeption der Einrichtung. Ursprünglich waren Gemeindearchive lediglich Stätten zur Aufbewahrung von Akten und Verträgen, entstaubt nur dann und wann, wenn ein Jubiläum anstand, um als Grundlage für eine Chronik zu dienen wie etwa bei der 1200-Jahr-Feier 1964. Kein Wunder, dass deren Autor Hermann Brunn erster (ehrenamtlicher) Archivar wurde, gefolgt vom Gymnasiallehrer Gerhard Merkel.

Peter Riehl wollte die kulturelle Funktion des Stadtarchivs stärken. 1988 gewann er dafür die bis dahin beim Mannheimer Stadtarchiv tätige Ursula Abele. Obwohl nur mit einem Werkvertrag für wenige Stunden entlohnt, stürzte sich die Neubürgerin in ihre Aufgabe, entwickelte das Archiv zu einem Dokumentationszentrum der Stadtgeschichte. Doch für diese Funktion reichte ihr Zimmerchen im Neuen Rathaus am Festplatz nicht aus. Sie sollte dafür das zu sanierende Gebäude in der Altstadt erhalten.

Kritik an den Kosten

„Kann man so viel für ein paar alte Bücher ausgeben, wo wir bei der Turnhalle sagen, wir haben kein Geld dafür?“, referierte Bürgermeister Riehl bei der Einweihung die Kritik an den Kosten in Höhe von 1,3 Millionen D-Mark (650 000 Euro) auf. Doch Riehl sah dies anders, setzte sich durch. Seither verfügt das Stadtarchiv in Schriesheim über ein Domizil, das selbst historisch ist.

Ausgestattet mit optimalen Rahmenbedingungen erlebte das Archiv seine nie mehr erreichte Blütezeit an Aktivitäten: Publikationen, Vorträge, Stadtführungen, Ausstellungen zu Ostern und im Advent sowie 1997 die Gründung der jährlichen Veröffentlichungsreihe „Schriesheimer Jahrbuch“; zu diesem Zeitpunkt war sie einzigartig für eine Kommune dieser Größe und Vorbild für die vergleichbare attraktive Reihe in Ladenburg.

2006 trat Ursula Abele in den Ruhestand, ihr folgten Hans-Jörg Schmidt und 2009 Dirk Hecht. Seit 2014 teilt Schriesheim sich seine Archivar-Stelle mit der Gemeinde Edingen-Neckarhausen.

