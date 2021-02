Schriesheim bleibt auch weiterhin in der Spitze eines wichtigen Wirtschaftsverbandes vertreten: Auf dem digitalen Landesverbandstag des Bundes der Selbstständigen (BdS) Baden-Württemberg wurde Rolf Edelmann, seit zehn Jahren BdS-Ortsvorsitzender in der Weinstadt, in seinem Amt als Vizepräsident für weitere vier Jahre klar bestätigt. Bei der Online-Abstimmung konnte der Ursenbacher an diesem Wochenende 3052 von 3399 Stimmen auf sich vereinigen. Der 65-Jährige ist damit einer der drei Stellvertreter von Bettina Schmauder und Jan Dietz; die neue Doppelspitze löst nach 13 Jahren den Landesverbandspräsidenten Günther Hieber ab, der einer breiteren Öffentlichkeit in der Region als Gastgeber der Mittelstandskundgebung auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt bekannt war. -tin