Direkt nach der Unfallflucht gestellt

Am Samstagmorgen ist gegen 6.40 Uhr ein 35-jähriger Ford-Fahrer in der Danziger Straße in Schriesheim mit einem dort abgestellten Audi kollidiert und geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete den 35-Jährigen, als dieser beim Rückwärtsfahren gegen den Audi stieß und verständigte die Polizei. Bei der Fahndung konnte der Unfallflüchtige mit dem Ford In den Fensenbäumen gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Am Auto waren frische Unfallspuren zu finden, die zu dem Schadensbild an dem Audi passten. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. red

