Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Diese Verkehrsprobleme will die Grüne Liste Schriesheim anpacken

Mit der Mobilitätswende in Schriesheim will sich die Grüne Liste und ihre Gemeinderatsfraktion in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen. Wo genau der Schuh drückt, erörterten die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung.