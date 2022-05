Diebe im Altenheim

Schriesheim. Einbruch mit hohem Sachschaden in ein Altenpflegeheim: Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, haben sich noch unbekannte Täter Zutritt in ein Pflegenzentrum in der Talstraße. In dem dreigeschossigen Gebäude öffneten sie in den Büroräumen und Mitarbeiterräumen mehrere Behältnisse und entwendeten Medikamente, Bargeld sowie auch Wertgegenstände von Heimbewohnern.

Vermutlich transportierten die Täter das Diebesgut mit einem Rollwagen aus der Küche zu einem Ausgang im Nebenraum und verließen den Gebäudekomplex. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bisher noch keine genauen Angaben gemacht werden. Einzelne mögliche Spurenträger werden von der Polizei ausgewertet.

Hinweise nimmt die Polizei in Weinheim, Telefon 06201/1 00 30, oder die Polizei Schriesheim, Telefon 06203/6 13 01, entgegen. pol/sko

