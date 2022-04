Die Zukunft im Blick

In Schriesheim hat eine Mathaisemarkt-Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. In den vergangenen Jahren wurde die Zukunft der Veranstaltung häufig thematisiert. Auch die beiden jüngsten Absagen des Frühlings- und Weinfestes haben das Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Die Arbeitsgruppe, die sich derzeit aus Mitgliedern der Verwaltung und des Gemeinderates zusammensetzt, soll sich mit der künftigen Ausrichtung des Mathaisemarkts beschäftigen.

„Im Rahmen des Austauschs wurde deutlich, dass es sich bei der Neuausrichtung um eine vielschichtige und breitgefächerte Thematik handelt“, schreibt die Stadt. In den nächsten Schritten sollten zunächst weitere Teile der Verwaltung sowie die bisher am Mathaisemarkt beteiligten Akteure miteingebunden werden. Danach sei eine Öffentlichkeitsbeteiligung geplant. Der gesamte Prozess solle unter Einbindung eines externen Moderators vorangetrieben werden. „Der Mathaisemarkt hat eine herausragende Bedeutung für Schriesheim“, wird Bürgermeister Christoph Oeldorf dazu zitiert. Umso wichtiger sei es, dass eine Neuausrichtung des Mathaisemarkts auf eine breite Akzeptanz treffe und positiv aufgenommen werde. hje/red