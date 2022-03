Dialogabend zu Schulbildung

Die für den 24. Februar geplante Veranstaltung „Schule nach der Pandemie – Konsequenzen aus Corona und wie wir die Bildungschancen in Baden-Württemberg verbessern können“ wurde aufgrund der erschütternden Nachrichten über den Kriegsbeginn in der Ukraine an diesem Tag abgesagt. Der SPD-Landtagsabgeordete Sebastian Cuny und seine Landtagskollegin Katrin Steinhülb-Joos als schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion bieten nun einen Nachholtermin an: Am 29. März (19 Uhr) will er in einer digitalen Dialogveranstaltung in den Austausch mit Akteuren aus dem Bildungsbereich treten.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und dauert bis etwa 20.30 Uhr. Die Zugangsdaten zur Videokonferenz werden nach der Anmeldung per E-Mail an sebastian.cuny@spd.landtag-bw.de ver-sendet. red/sko

