Der „Riese vom Branich“ ist tot

Dem Namen nach war er fast weniger bekannt als durch seine Erscheinung: immer mit einem Jeans-Hemd – kaum je hat man ihn in anderer Kleidung gesehen – und durch seine Größe von 1,91 Metern, daher anerkennend mit dem Spitznamen „Riese vom Branich“ bedacht, und das auch im übertragenen Sinne. Immerhin führte er 32 Jahre, eine ganze Generation lang, die Interessengemeinschaft in dem Schriesheimer Wohngebiet. Nun ist Frieder Schoenel nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben.

So wird er in Erinnerung bleiben: Frieder Schoenel, hier 2009. © Gerlinde Gregor

So bekannt er in Schriesheim war – seine Wiege stand nicht an der Bergstraße, sondern am Rhein. In Mannheim erblickte er am 8. November 1934 das Licht der Welt; der Vater, Kaufmann und Syndikus der Handwerkskammer, hatte bereits Jahre vor der Geburt des kleinen Frieder, 1927, auf dem Branich, im Schauinslandweg 17, ein Wochenendhaus gebaut. Hier verbrachte die Familie nun ihre gesamte freie Zeit.

Vom Monnemer zum Schriesemer

Als 1943 eine Fliegerbombe das Gebäude in Mannheim vernichtete, da wurde dieses Wochenendhaus zur neuen Heimat. Frieder wurde Schriesemer, besuchte die Strahlenberger Schule. Eine Einzelhandelslehre folgte, dann die Tätigkeit als selbstständiger Kaufmann.

Doch Schoenel wäre nicht der, der er war, hätte er sich nicht über den Beruf hinaus engagiert. Natürlich in seinem persönlichen Umfeld, der Interessengemeinschaft auf dem Branich, zunächst als Kassierer, schließlich 32 Jahre lang als Vorsitzender. Lange konnte man sich die IG ohne ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Als er 2009 aus freien Stücken aufhörte, musste man es. Isolde Nelles wurde eine würdige, weil erfolgreiche Nachfolgerin. Er wurde Ehrenmitglied und erhielt die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Denn auch außerhalb des Branich war er aktiv, etwa in der Feuerwehr, 25 Jahre lang als Kassierer und Technischer Einsatzleiter. Weber und Rothermel, Urban und Schoenel – so hieß das Quartett, das viele Jahre die Feuerwehr prägte.

Wir könnten noch viele andere Wirkungskreise nennen, in denen der Verstorbene aktiv war, belassen es aber beim Verkehrsverein und beim VdK, in deren erweiterten Vorständen er Mitglied war, und den Freien Wählern, für die er vier Mal zum Gemeinderat kandidierte. Doch auch, wenn er den Sprung ins Gremium nie schaffte: Präsent war er hier dennoch immer. Wer den Ratssaal betrat, der sah ihn dort viele Jahre lang auf dem ersten Stuhl links sitzen, in der „Schoenel-Ecke“.

„Meine Hobbys waren meine Vereine“, sagte er einmal. Der Rest seiner Freizeit gehörte dem 2500 Quadratmeter großen Garten, ein Filetstück unter den Grundstücken auf dem Branich, doch eben nicht für das Alter geschaffen. So zog er in ein Seniorenheim nach Wilhelmsfeld, wo er seinen Lebensabend verbrachte, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 15 Uhr, auf dem Friedhof von Schriesheim statt.