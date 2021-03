Wer ihn besuchen will, der muss aus dem Stadtkern hinaus fahren, ins Feld, westlich von Schriesheim. Hier befinden sich das Wohnhaus seiner Familie, die Hallen und Anbauflächen seines Betriebes. Hier feiert Winfried Krämer, Aufsichtsratsvorsitzender der Winzergenossenschaft Schriesheim, an diesem Dienstag in kleinem Kreis seinen 65. Geburtstag.

Sein Wohnort steht für sein Leben. Denn am 30. März 1956 wird er in eine Bauernfamilie hineingeboren, die ihren Hof in der Talstraße hat. Schon früh verbindet der junge Winfried das, was ihn sein Leben lang prägen wird: das Bauer-Sein und das Interesse für technische und logistische Lösungen. Mit neun Jahren baut er seinen ersten motorgetriebenen Gokart, als Zwölfjähriger berechnet er für den Vater die Zuckerrübenspritzung, als Schüler der Landwirtschaftsschule zeichnet er eine Halle, die auch gebaut wird.

1980, als er „mit Auszeichnung“ seinen Landwirtschaftsmeister ablegt, siedelt der Familienbetrieb in den Rindweg um. Vom Vater übernehmen er und Ehefrau Ilse, geborene Forschner, 1991 seine Leitung, gestalten den Hof sukzessive um.

Spiegel des Wandels

So ist Krämers Betrieb auch Spiegel der Entwicklung der deutschen Landwirtschaft. Den Tabakanbau gibt er 2011 ebenso auf wie 2012 die Schweinezucht, zuletzt immerhin 560 Tiere stark. Ausgebaut werden dagegen Mais, Obst und vor allem Wein, letzteres von 1,2 auf 36 Hektar. In renommierten Lagen wie Rittersberg und Kuhberg bewirtschaftet er vor allem Spät- und Weißburgunder, Riesling und Silvaner. Dabei ist er als „Öchsle-König“ für höchste Qualität bekannt sowie für seine Innovationsbereitschaft, was neuartige Rebsorten betrifft. Innovation aber auch in anderer Hinsicht: An den Gebäuden auf dem Hof ersetzt er die Eternitplatten durch Solarzellen.

Zuverlässig und stets sachlich

Schon früh engagiert sich Krämer ehrenamtlich in den Gremien der örtlichen Weinwirtschaft. 1988 wird er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Weinbau- und Vertriebsgenossenschaft, 2001 auch der Winzergenossenschaft – in dieser Weinregion der Badischen Bergstraße eine gesellschaftliche Schlüsselposition.

Und dennoch schiebt er sich nie in den Vordergrund. „Mehr Sein als Schein“, „Taten statt Worte“, „Ehrlich wehrt am längsten“ – das sind seine Prinzipien. Jeder, der ihn näher kennt, bestätigt Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und große Herzensgüte als Kennzeichen seines Wesens.

„Der Beruf als Bauer ist mein Leben“, bekennt er. Dennoch: Mit 65 möchte er kürzertreten. Hinter ihm liegt ein Leben voll harter Arbeit, die im Weinberg schon mal früh um halb drei beginnt. Die geliebten Touren mit dem Katamaran sind seltene Augenblicke des Ausspannens.

Doch er hat das Glück, dass seine Familientradition fortleben kann. Tochter Christina, 2003 Weinkönigin Schriesheims, ist ebenfalls Landwirtschaftsmeisterin, bei ihrer Prüfung Jahrgangsbeste in ganz Nordbaden, ihre jüngere Schwester Lisa, beim Traktorenhersteller John Deere tätig und der Branche damit ebenfalls verbunden. Mit ihnen stößt er zum Geburtstag an – womit? Seinem Lieblingswein: dem Grauburgunder.