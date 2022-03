Den Verkehr in der Stadt optimieren

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem eigenen Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln – die meisten Schriesheimer sind täglich in der Stadt oder den Ortsteilen Altenbach und Ursenbach unterwegs. Dabei fallen im Bereich der Mobilität häufig Dinge ins Auge, die einer Verbesserung oder Anpassung bedürfen. Um Verbesserungspotenziale aufzudecken und die Verkehrssituation in Schriesheim zu optimieren, hat die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Gemeinderat ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben.

Die Erstellung des Verkehrskonzeptes erfolgt mit Unterstützung des Karlsruher Ingenieurbüros für Verkehrswesen Koehler & Leutwein. Neben den Untersuchungen und Messungen durch das Ingenieurbüro sollen insbesondere die Erfahrungen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger in das Mobilitätskonzept einfließen.

Vier Wochen lang Zeit

Vom 9. März bis einschließlich 10. April haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, aktiv an der Erstellung des Schriesheimer Mobilitätskonzepts mitzuwirken. Unter www.schriesheim.de/mobilitätskonzept ist der Link zur Online-Umfrage zu finden.

Neben der Umfrage gibt es außerdem die Möglichkeit, auf einer Meinungskarte wichtige Stellen im Stadtgebiet zu markieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Der Link zur Meinungskarte wird ebenfalls unter www.schriesheim.de/mobilitätskonzept zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den Fragebogen natürlich auch analog auszufüllen. Hierfür liegen im Rathaus der Stadt Schriesheim sowie in den Verwaltungsstellen Altenbach und Ursenbach entsprechende Formulare aus. Die ausgefüllten Formulare können in den Briefkasten am Rathaus oder bei den beiden Verwaltungsstellen eingeworfen werden. red

Info: Teilnahme: www.schriesheim.de/mobilitätskonzept

